Auto geklaut und ohne Führerschein unterwegs

Beamte der Polizeiinspektion Lindau kontrollierten am frühen Mittwochmorgen in der Kemptener Straße, gegen 3.45 Uhr, einen Opel Astra Fahrer mit Ravensburger Kennzeichen. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass der Fahrer, ein 27-jähriger Mann, ohne Führerschein unterwegs war. Diese wurde ihm bereits zuvor von einer Führerscheinstelle entzogen. Das Auto, das er fuhr, hatte er zuvor einem Bekannten geklaut. Bei einer Fahndungsabfrage wurde dann noch festgestellt, dass der Mann von der Polizei in Baden-Württemberg gesucht wird. Für die Polizei in Isny hätte er zu mehreren begangenen Straftaten vernommen werden sollen. Der Mann wurde dann zur Polizeiinspektion mitgenommen, sein benutztes Fahrzeug hat die Polizei sichergestellt. Nachdem er dann auch zu den neu begangenen Straftaten in Lindau vernommen wurde, konnte er wieder entlassen werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahls eines Kraftfahrzeuges eingeleitet.