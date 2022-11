Fußgängerin wird von Auto angefahren und durch die Luft geschleudert

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend in Bregenz ereignet. Eine 19-Jährige fuhr laut Polizeibericht gegen 19.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Bahnhofstraße (L 202) in Bregenz von Lochau kommend in Fahrtrichtung Hard.

Zur selben Zeit wollte demnach eine 73-Jährige den Zebrastreifen auf Höhe der Landespolizeidirektion in Bregenz überqueren. Die junge Autofahrerin übersah die Fußgängerin offenbar. Durch den Aufprall wurde die 73-Jährige circa zehn Meter durch die Luft geschleudert, so der Polizeibericht weiter.

Die Fußgängerin blieb demnach verletzt liegen und wurde bis zum Eintreffen der Rettung von Passanten erstversorgt. Ein Rettungswagen brachte die 73-Jährige ins LKH Bregenz, wo sie zur weiteren Untersuchung stationär aufgenommen wurde. Sie erlitt laut Polizei durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades, war am Unfallort jedoch ansprechbar.