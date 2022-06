Auto erfasst Radfahrerin

Eine 35-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr im Bereich der Bleichekreuzung von einem von hinten kommenden Auto angefahren worden. Die Radlerin wollte auf Höhe der Bodenseebank nach links in die neue Radunterführung Richtung Bregenzer Straße abbiegen. Der Unfallverursacher, ein Fahrer eines blauen Ford Focus, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Zeugen konnten sich laut Polizei aber das Kennzeichen merken. Die Frau wurde am Kopf schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung mit einem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Ravensburg gebracht. Im Rahmen der Fahndung durch die Polizei in Friedrichshafen ermittelten die Beamten den Fahrer des Fahrzeugs.