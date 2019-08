Auto beschädigt und weggefahren

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz auf der hinteren Insel in Lindau ein Auto angefahren und ist abgehauen. Wie die Polizei mitteilt, muss dieser Vorfal zwischen Mittwoch 17.30 Uhr und Donnerstag, 6.15 Uhr passiert sein. Denn so lange stand der Firmenwagen eines Lindauers auf dem Parkplatz P5. Als der 49-Jährige seinen Wagen in der Früh wieder abholen wollte, stellte er fest, dass das Auto schief in der Parkbucht stand und hinten links beschädigt war. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte beim Ausparken oder Herumrangieren gegen das Auto gefahren war und dabei weiße Lackspuren hinterließ. Ohne sich zu melden verließ der Fahrer, den Unfallort. Der Schaden beträgt 3000 Euro.