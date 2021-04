Personen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Lindauer Polizei unter der Nummer 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.

Ein 41-jähriger Mann aus Lindau hat am Dienstag eine Sachbeschädigung an seinem Auto angezeigt. Das Auto stand zur Nachtzeit auf dem Parkplatz „Auf dem Hasenbank“ und wurde auf der Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Tatzeit wurde von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, angegeben, so die Polizei.