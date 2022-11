Auto auf A14 geht in Flammen auf - Familie kann gerade noch aussteigen

Ein Auto ist am Montag gegen 16.20 Uhr auf der A14 vor dem Rastplatz Rankweil in Vorarlberg in Flammen aufgegangen. Grund war wohl ein technischer Defekt. Das teilt die Polizei mit.

Der Autofahrer nahm demnach plötzlich Brandgeruch wahr. Er stellte sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen ab und stieg mit seiner Frau und seinem Kind aus dem Auto aus. Kurz darauf brannte der Wagen. Der Mann versuchte, das Feuer mit einer Mineralwasserflasche zu löschen, was aber misslang.

Die freiwillige Feuerwehr Götzis kam mit 25 Personen und vier Fahrzeugen zum Einsatz und konnte den Brand des Fahrzeuges rasch löschen. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die rechte Fahrbahn der A14 musste etwa eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt werden.