Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 11.30 und 11.45 Uhr in der Steigstraße einen geparkten schwarzen VW Golf angefahren. Der Wagen stand auf Höhe der Hausnummer 21, am rechten Fahrbahnrand. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hofft auf Hinweise. Zeugen sollten sich unter der Rufnummer 08382 / 910-0 melden.