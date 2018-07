Auto angefahren und abgehauen

Beim Ausparken hat ein 58-jähriger Mann ein anderes Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ist er dann einfach abgehauen.

Passiert ist der Unfall am späten Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ludwig-Kick-Straße. Beim Ausparkversuch geriet der Mann mit seinem Auto an das nebenstehende Auto eines 46-Jährigen. Der 58-Jährige setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt unbeirrt fort. Um den eingetretenen Schaden in Höhe von 800 Euro kümmerte er sich nicht. Er missachtete seine gesetzlichen Pflichten und hinterließ keinen Hinweis auf seine Person am geschädigten Auto. Pech für den Verursacher ist der Umstand, dass der Unfall von zwei aufmerksamen Zeugen beobachtet worden war, die sich das Kennzeichen des 58-Jährigen notierten. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht an die Staatsanwaltschaft Kempten.