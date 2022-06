„Auszeichnung für den EV Lindau“: Kim Bürge steht vor WM-Premiere

Mit Kim Bürge ist erstmals eine Spielerin aus der Talentschmiede des EV Lindau bei der Weltmeisterschaft vertreten. Die 17-Jährige flog am 30. Mai, exakt an ihrem 17. Geburtstag, gemeinsam mit dem Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in die USA. Bürge nahm 2020 mit der DEB-Auswahl schon an den Youth Olympic Games in Lausanne teil. In der Mitteilung bezeichnet ihr Verein ihre Nominierung als „große Auszeichnung für den EV Lindau und sein Nachwuchskonzept“.

Auftakt gegen die Schweiz

Die Lindauerin steht nun also vor ihrer WM-Premiere. Ausgetragen wird die Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen vom 6. bis zum 13. Juni. Schauplatz der 14. WM-Auflage in dieser Altersklasse, die bereits zweimal verschoben worden war, ist nun Madison im US-Bundesstaat Wisconsin. Am Turnier nehmen acht Nationalmannschaften teil, die in zwei leistungsmäßig abgestuften Vierergruppen spielen. Aufsteiger Deutschland trifft in der Gruppe B auf die Teams aus der Schweiz (7. Juni, 3 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MESZ) ), aus Tschechien (7. Juni, 23 Uhr MESZ), und der Slowakei (10. Juni, 3 Uhr MESZ). Zur leistungsstärkeren Gruppe A gehören Titelverteidiger Kanada, Finnland, Schweden und Gastgeber USA.

Nach den Gruppenspielen der Vorrunde qualifizieren sich der Gruppenerste und -zweite der Gruppe A direkt für das Halbfinale. Der Dritte und Vierte derselben Gruppe erreichen das Viertelfinale. In der Gruppe B gilt dies für den Gruppenersten und -zweiten. Die Teams im Viertelfinale bestreiten je ein Qualifikationsspiel zur Halbfinalteilnahme. Der Dritte und Vierte der Gruppe B bestreiten eine Best- of-Three-Runde um den siebten Platz sowie den Abstieg in die Division IA.