Ausverkaufte Premiere „Kinderfasching on Ice“!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die nach nur fünf Tagen ausverkaufte Veranstaltung „Kinderfasching on Ice“ der Narrenzunft Lindau, in Kooperation mit dem Förderverein Eissportarena Lindau, war ein voller Erfolg. 300 Gäste verbrachten am Faschingssamstag bei närrischer Musik und zusätzlichen Highlights einen sorgenfreien und fröhlichen Nachmittag in der Eissportarena.

Die Narrenzunft Lindau konnte aufgrund der vorherrschenden Corona-Auflagen in diesem Jahr erneut keinen traditionellen Kinderball ausrichten, weshalb man auf die Idee kam, in Zusammenarbeit mit der Eissportarena Lindau, einen „Kinderfasching on Ice“ in der gut durchlüfteten Eishalle auszurichten. „In Zeiten der Corona-Pandemie und den Ereignissen in der Ukraine, ist der soziale Mehrwert einer solchen Veranstaltung nicht hoch genug einzuschätzen“, so Vizezunftmeister Christian Mayer, der noch hinzufügt: „So viele fröhliche und lachende Kinder habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Allein deshalb war es ein großartige Idee, nach einem Jahr Pause, unbedingt wieder etwas für die jüngsten unserer Gesellschaft, wie auch für die Erwachsenen etwas auf die Beine zu stellen.“ Viele Kinder und Erwachsene nahmen dieses Angebot an, weshalb die 300 Karten nach nur fünf Tagen im Vorverkauf und somit sieben Tage vor der Veranstaltung ausverkauft waren und in den sozialen Netzwerken heiß gehandelt wurden.

Zum „Kinderfasching on Ice“ versorgte das Team des Eisstüble die Besucher wie gewohnt mit leckeren Speisen und Getränken. Zum bunten Rahmenprogramm während der Veranstaltung trat die Tanzgruppe der Narrenzunft auf, ebenso war das allseits beliebte Lindauer Duo Chicago in der Eissportarena unterwegs und verteilte Luftballonfiguren und begeisterte mit Zaubereinlagen. Bedanken möchte sich der Förderverein der Eissportarena Lindau bei seinem langjährigen Partner, Lindauer Fruchtsäfte, für die Unterstützung der Veranstaltung.

Aufgrund des großartigen Erfolges von „Kinderfasching on Ice“ laufen bereits Überlegungen zwischen der Narrenzunft Lindau und dem Geschäftsführer der Eissportarena Lindau, Florian Grieger, für weitere Veranstaltungen dieser Art.