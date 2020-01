Ausverkauft: Stadttheater zeigt „Monsieur Claude“

Im Stadttheater Lindau ist am Mittwoch, 5. Februar, die Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ zu sehen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Ausstellung ist bereits ausverkauft, wie das Theater mitteilt.

Der Film hat bereits mehr als 20 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt. Die Komödie von Stefan Zimmermann nach dem französischen Erfolgsfilm von Philippe de Chauveron und Guy Laurent erzählt die Geschichte von Notar Claude, stockkonservativer Gaullist und erzkatholisch. Er hat vier erwachsene Töchter. Drei davon ehelichen zu Claudes Leidwesen Männer, die zwar Franzosen, aber allesamt keine Katholiken sind. Adèle ist mit dem erfolglosen jüdischen Geschäftsmann Abraham verheiratet, Isabelle hat sich den Muslim Abderazak ausgesucht und Michelle wurde die Frau des Bankers Chao Ling. Claudes letzte Hoffnung ruht auf Laura, seiner jüngsten Tochter. Und so ist er entzückt, als Laura ankündigt, sie werde den katholischen Schauspieler Charles heiraten – zumindest so lange, bis er den vierten Schwiegersohn zu Gesicht bekommt …

In Zeiten zunehmender Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung religiöser Gruppen liefert das Stück auf sympathische und humorvolle Weise Denkanstöße in Sachen Toleranz und friedliches Miteinander, heißt es in einer Pressemitteilung. Es bricht eine Lanze für eine multikulturelle Gesellschaft und steht in seiner spielerischen Leichtigkeit dem Film in nichts nach.

Auf der Bühne sind Michel Guillaume, Judith Riehl, Eddie Jordan, Ida Ouhé-Schmidt, Laura Antonella Rauch, Fee Denise Horstmann, Thorin Kuhn, Yael Hahn, Katharina Gschnell, Xiduo Zhao, Ricardo Angelini, Michael Stark, Prince Kuhlmann zu sehen. Für das Bühnenbild zeichnet Thomas Pekny verantwortlich, Evelyn Straulino für das Kostümbild.