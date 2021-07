Ausstellungseröffnung „Das Schloss am Meer“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Das Schloss am Meer“ - so nennt sich eine kleine und sehenswerte Ausstellung, die der Verein Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau im Gebäude der ehemaligen Luitpoldkaserne zeigt. In den Praxisräumen von Dr. Lochbrunner sind historische Fotos, Pläne und Zeitzeugenvideos über die militärische und zivile Geschichte der Hinteren Insel zu sehen. Herzstück der Ausstellung ist das Modell der Kaserne mit 500 Zinnsoldaten. Im zweiten Raum sind historische Fotografien des ehemaligen Bahnbetriebswerkes aus der Zeit 1900 bis 1965 mit entsprechenden Texttafeln ausgestellt. Hier ist die ehemalige Drehscheibe mit voller Besetzung von 16 Lokomotiven ein besonderer Hingucker. In ihrem Grußwort vor 30 geladenen Gästen zeigte sich Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons begeistert von der Darstellung dieser Epoche, die Lindau in früheren Jahrzehnten geprägt hat.

Stefan Stern, der 1. Vorsitzende des Vereins berichtete, dass die Sammlung im Laufe der Jahre immer größer wird und hoffentlich bald ein offizielles Verkehrsmuseum auf der Insel eingerichtet werden kann. Sein besonderer Dank galt Andreas Lochbrunner der die Ausstellungsräume zur Verfügung gestellt hat und außerdem auch als finanzieller Sponsor aufgetreten ist.

Die Ausstellung ist bis 26. September Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Es gilt die Maskenpflicht.