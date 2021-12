Ausstellung widmet sich dem Mythos Natur

„Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ lautet der Titel der neuen Sonderausstellung, die vom 30. April bis 3. Oktober im Kunstmuseum Lindau zu sehen ist. Nachdem die Lindauer Ausstellungsmacher in den vergangenen Jahren laut Kulturamt mehr als 700 000 Besucher mit ihren monografischen Präsentationen zur Malerei der klassischen Moderne erreichen konnten, wird nun erstmals eine thematisch geprägte Werkschau vorbereitet.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, dürfen sich Kunstfreunde auf Arbeiten von Monet und Manet, Cézanne und Gauguin, Picasso, Macke, Münter, Jawlensky, Warhol und vielen anderen freuen. Gleichzeitig mache die Ausstellung, die rund 45 Originalwerke von 25 Künstlerinnen und Künstlern zeigt, eine reiche Formen- und Farbvielfalt erfahrbar, die sich vom Impressionismus bis in die Moderne entfaltet.

Dabei bleibt das Museumsteam seinem Erfolgsrezept treu, heißt es weiter: Gezeigt werden in erster Linie Werke aus hochkarätigen Privatsammlungen. So seien die Lindauer Sonderausstellungen mittlerweile Garant dafür, dass Schätze zu sehen sind, die sonst meist nur im Verborgenen schlummern. Mit „Mythos Natur“ können sich Kunstbegeisterte beispielsweise auch auf Ölgemälde des Impressionisten Claude Monet freuen. „Dass Werke des großen Künstlers in einer kleinen Stadt wie Lindau zu sehen sind, kommt einer Sensation gleich“, sagt Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn.

Für Kurator Prof. Dr. Roland Doschka ist die Sonderausstellung laut Mitteilung eine Herzensangelegenheit, denn die Themen Landschaften, Blumen und Natur seien seit Jahrzehnten seine Leidenschaft – sein Garten, den er in Dettingen bei Rottenburg geschaffen hat, sei mehrfach als Gesamtkunstwerk ausgezeichnet worden. „Wir spannen einen Zeitbogen über hundert Jahre, die Natur ist dabei die Konstante“, erklärt Kuratorin Dr. Sylvia Wölfle.

Das Lindauer Kulturamt kündigt für 2022 zudem ein weiteres Projekt an: Mit der ersten Lindau Biennale sollen sich Kunstschaffende präsentieren, die 2021 mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet wurden. Eine neue Plattform für junge, zeitgenössische Kunst soll entstehen. Die erste Ausgabe mit dem Titel „In situ Paradise“ bringt über 20 zeitgenössische Positionen nach Lindau. Der thematische Fokus liegt dabei sowohl auf dem Natur- bzw. Stadtraum als auch auf dem sozialen und gesellschaftlichen Raum.