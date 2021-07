Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sa 10. Juli um 17 Uhr wird die Ausstellung „HIOB und IKARUS im Garten der Zeit“ in der Galerie peregrinus e.V. in Scheidegg eröffnet. Am So 8. August 18.30 Uhr wird Angelika Flaig beim Kunst-Gottesdienst in St. Stephan in Lindau (Insel) mitwirken.

HIOB – eine Person der Biblischen Überlieferung, die aus großem Wohlstand in ein unermessliches Elend stürzt – ein Buch der Bibel, das man gerne überblättert - wie so manches unerfreuliche Kapitel im eigenen Leben. Angelika Flaig hat sich diesem Thema zugewandt und großformatige Lithographien geschaffen.

In der Kirche St. Stephan in Lindau sind in diesem Sommer große Druckwiedergaben von Arbeiten aus diesem Zyklus zu sehen und Gegenstand der zugehörigen Kunst-Gottesdienste. In der Galerie perergrinus in Scheidegg werden vom 10. Juli bis 12. September Originale aus diesem Werk gezeigt.

IKARUS, eine wichtige Gestalt der griechischen Mythologie, entkommt mit seinem Vater mit Hilfe von technischem Erfindergeist aus der Gefangenschaft im Labyrinth des Minotauros auf Kreta: Selbst gebaute Flügel sind das Tor zu Freiheit – aber hoch fliegender Übermut des jungen Ikarus wird ihm zum Verhängnis. Er stürzt ab und ertrinkt.

Aus beiden Geschichten kann man Verbindungen zu unserer heutigen Lebenssituation finden: Auch aus großem Wohlstand kann plötzlich oder stufenweise, unerwartet oder mit Vorahnung ein Absturz in Elend, Armut, Ausgrenzung oder Krankheit an Leib und Seele erfolgen. Tausend Fragen bleiben unbeantwortet. Der Schrei nach Gott scheint mitunter ungehört zu verhallen.

Erfindergeist sehen wir heute als Prototyp für die Lösung schlechthin für alle unseren Probleme – global, regional und persönlich. Ohne die notwendige Sorgfalt und Demut können solche Lösungen rasch oder auch schleichend in die Katastrophe führen, wenn Selbstüberschätzung, Machbarkeitswahn, Gier und Selbstherrlichkeit blind machen z.B. für Risiken und Nebenwirkungen.

„Was hätten sich und uns die beiden wohl im Garten der Zeit in all den Jahrhunderten zu sagen?“ fragt die Künstlerin Angelika Flaig.

Die Ausstellung kann „wann immer Sie wünschen“ besucht werden: Es gibt keine festen Öffnungszeiten – die Galeristen freuen sich über jeden der (telefonisch: 01577 6088 145 oder 01525 2476320) anklopft. www.galerie-peregrinus.de; Hitzenbühl 9 in 88175 Scheidegg.