Aussteiger referiert über den Rechtsextremismus

Im Club Vaudeville referiert am Freitag, 7. Oktober, ab 19 Uhr Philip Schäfer zum Thema „Phänomen und Mythos Rechtsextremismus verstehen und auflösen“. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18 Uhr.

Erschütternd und aufklärend berichtet er aus seinem vergangenen Leben im Zeichen von rechter Gewalt, Hass und Kriminalität. Es ist der hochbrisante Insider-Bericht eines Aussteigers, der nichts beschönigt und so eindrucksvoll vor den Gefahren des Rechtsextremismus warnt, heißt es in der Ankündigung des Club Vaudeville. Anfang der neunziger Jahre in der norddeutschen Provinz: Philip Schlaffer, geboren 1978, fühlt sich nirgendwo zugehörig, findet weder zu Hause noch in der Schule Halt. Die gewalttätige Neonazi-Szene gibt ihm das Gefühl, endlich irgendwo dazuzugehören. Aufrichtig und erschütternd erzählt Philip Schlaffer seine Lebensgeschichte – ein hochaktueller Insider-Bericht aus der rechten Szene, der nichts entschuldigt, sondern aufklären und warnen will, heißt es in der Ankündigung.