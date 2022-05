Ausparkmanöver bringt Radlerin zu Fall

Ein 60-jähriger Autofahrer wollte am Mittwochvormittag am Bahnhofplatz auf der Lindauer Insel aus einer Parklücke ausparken. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei jedoch eine gerade an ihm vorbeiradelnde 34-jährige Frau auf ihrem E-Bike. Die Radfahrerein war gezwungen, eine Vollbremsung hinzulegen und stürzte dabei. Mit bisher nicht bekannten Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro, teilt die Polizei mit.