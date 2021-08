Ausklang eines Ausnahme-Schuljahres

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Vom Covid-Test zum Kinderfest, der Fairtrade-Tag, den jeder mag, das feiern wir an diesem Tag“, so leiteten Carla Bulla, Emelie Krämer und Carina Striebel der Theaterklasse 5 mit ihrem BOGY-Rap den vorletzten Schultag ein. Mehrfach schallte es am Vormittag des offiziellen Kinderfesttages in der Aula des Bodensee-Gymnasiums dann auch: „Lindau hoch!“ Allen Widrigkeiten zum Trotz feierte die Schulgemeinschaft „ihr“ BOGY-internes Kinderfest mit allem, was dazu gehört: Dirndln und Lederhosen, soweit die Jungen diesen in den letzten Jahren nicht entwachsen waren, geschmückten Kinderfestfahnen, Kinderfestgedicht, Lindau-Lied und Butschellen. Selbst die originalen Kinderfestspielgeräte hatte man sich beim Geschäftsführer des Kinderfest-Fördervereins Lindau-Aeschach Stefan Zimmer ausgeliehen, um die Atmosphäre dieses seit zwei Jahren von den Kindern vermissten hohen Lindauer Festtags ins Haus zu holen.

Während das BOGY mit Oberstudienrätin Sylvia Schmitt und Studiendirektorin Irene Heß für die 5. und 6. Klassen den Kinderfest-Zauber aufleben ließ, sorgte ein Projekt-Seminar unter Leitung von Oberstudienrätin Kathrin Kreiter dafür, dass die Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe einen Aktionstag Fairtrade erleben durften.

Zentraler Treffpunkt der Schulgemeinschaft war für alle die im Beisein von Landrat Elmar Stegmann an diesem besonderen Tag eröffnete BOGY-Bar, die als „Bar für alle“, wie sie die Schulleiterin Jutta Merwald in ihrer Ansprache bezeichnete, ein Ort der Begegnung und des lebendigen Austausches sein soll. Dieses neue kommunikative Zentrum der Schule ist wie die gesamte Neugestaltung des Eingangsbereiches am Bodensee-Gymnasium – und daran ließ die Schulleiterin keinen Zweifel – der überaus großzügigen Unterstützung durch den Sachaufwandsträger, den Landkreis Lindau, zu verdanken. Als Ehrengast der Veranstaltung wurde Landrat Stegmann daher in besonderer Weise gewürdigt: Der allererste Cocktail, der über den Tresen ging, war ihm gewidmet, ebenso wie der erste druckfrische Jahresbericht der Schule, verbunden mit dem Wunsch, ihn in Zukunft sehr oft an der BOGY-Bar begrüßen zu dürfen. Landrat Stegmann freute sich in seiner Rede sehr über die Einladung, berichtete von den anstehenden Verhandlungen mit dem Gesundheitsministerium und den unermüdlichen Bemühungen des Landkreises, die Schulen gut für den Präsenzunterricht im kommenden Schuljahr auszurüsten.