Ausgebucht? Die Klasse 7b besucht ein Hotel

Wer in Lindau wohnt, erlebt jedes Jahr, welche Anziehungskraft unsere schöne Stadt für viele Touristen hat. Auch das Hotel „Seereich“ kurz vor der Lindauer Insel beherbergt jährlich viele Urlauber und hat die Klasse 7b des Wirtschaftszweiges der Realschule im Dreiländereck erfreulicherweise im Zuge einer Betriebsbesichtigung für einen Blick hinter die Kulissen am 11. März eingeladen. Nachdem die meisten Besichtigungen in klassischen Produktionsunternehmen durchgeführt werden, war die Führung sowohl für die Schule als auch den Betrieb selbst eine Premiere. Die Jugendlichen wurden von der Geschäftsführerin Ivanka Blagus begrüßt und im Hotel willkommen geheißen. Nach einer kleinen Einstimmung mit grundlegenden Informationen über das Unternehmen in einem großzügigen, hell durchleuchteten Frühstückssaal führte Mitarbeiterin Brigitte Weinert die Klasse und ihre beiden Lehrkräfte durch das Hotel. Die Einblicke in die Hotelzimmer, den Frühstücksraum sowie die hauseigene Wäscherei weckten das Interesse aller Beteiligten. Im Anschluss wurden die vorhandenen Arbeitsplätze in Verbindung mit deren täglichen Aufgaben näher beleuchtet. Von der Begrüßung an der Rezeption und einem stets freundlichen Empfang des Gastes über die Frühstücksdame bis hin zu den Zimmermädchen wurde der herausfordernde Alltag und die Relevanz der guten Organisation eines Hotels aufgezeigt. Die immerwährende Sauberkeit stellte sich dabei als höchstes Gebot heraus. Zuletzt wurden die nachhaltigen Technologien im Unternehmen thematisiert. Neben den Solarzellen auf dem Dach werden auch immer mehr Ladesäulen für E-Autos am Hotel installiert, die ebenfalls von den Jugendlichen in Augenschein genommen wurden. Alles in allem war diese etwas andere Betriebsbesichtigung, bei welcher nicht die Beschaffung, Produktion und der Verkauf, sondern die Dienstleistung im Mittelpunkt stand, für alle Beteiligten eine wahre Bereicherung.