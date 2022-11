Ausgebrochenes Rind rennt Bauern um - Einsatzkommando erschießt das Tier

Ein Landwirt ist in Rankweil in Vorarlberg durch ein ausgebrochenes Rind verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Bei Verladearbeiten ist das Tier am Samstagnachmittag auf einem Bauernhof entkommen.

Das Rind rannte in eine Tiefgarage und konnte so festgesetzt werden. Beim Betreten der Tiefgarage durch den angeforderten Tierarzt, welcher die Betäubung des Rindes durchführen sollte, flüchtete das Rind zur Tiefgaragenausfahrt. Die Ausfahrt war laut Polizei durch einen offenen Tieranhänger blockiert, das Rind flüchtete hinein und konnte abtransportiert werden.

Rind durchbricht zwei Zäune und rennt Bauern um

Beim Bauernhof angekommen, durchbrach das Rind allerdings zwei Zäune und rannte den Bauern um. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.

Ein laut Polizeibericht eigens dafür ausgebildeter Beamter des Vorarlberger Einsatzkommandos Cobra hat das wild gewordene Rind daraufhin mit einem gezielten Schuss getötet. Das sei nötig gewesen, um den am Boden liegenden Mann nicht weiter zu gefährden. Die weitere Fluchtrichtung und die Reaktion des Rindes bei der Erstversorgung des Bauern durch den Notarzt seien nicht abschätzbar gewesen.