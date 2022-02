Ausgeblüht: Naturschützer ärgern sich über Kahlschlag am Regenrückhaltebecken

Für radikale Schnitte gibt es im Bundesnaturschutzgesetz ein Zeitfenster vom 1. Oktober bis 28. Februar. Hecken, lebende Zäune, Sträucher und andere Gehölze unterliegen in privaten Gärten oder in Grünanlagen den Fäll- und Schnittverboten im Zeitraum von 1. März bis 30. September. In dieser Zeit ist der Rückschnitt nicht erlaubt. Schonende Formschnitte dürfen dagegen ganzjährig durchgeführt werden.