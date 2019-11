Ausbildungsluft schnuppern

Alle Schüler der neunten Jahrgangsstufe der beiden Lindauer Realschulen haben am 13. und 14. November an der Azubi-Tour teilgenommen, die zum nunmehr neunten Mal stattfand. Dort erhielten die Jugendlichen die Möglichkeit, vier Lindauer Unternehmen hautnah zu erkunden und die dortigen Ausbildungsberufe näher kennenzulernen.

Das Konzept, dass die Auszubildenden der Unternehmen eingebunden wurden, um den Schülern die Ausbildungsberufe vorzustellen, fand abermals großen Anklang bei den Neuntklässlern und war somit ein voller Erfolg, berichtet die Realschule im Dreiländereck in einer Pressemitteilung. So seien acht verschiedene Ausbildungsberufe und deren Tätigkeiten aus dem praktischen Berufsalltag auf eindrucksvolle Art und Weise aufgezeigt worden. So bildet die Firma XOMOX zum Beispiel zum Industriemechaniker und Industriekaufmann aus, bei Thomann wurden die Schüler über die Ausbildungsberufe Kaufmann im E-Commerce, Groß- und Einzelhandelskaufmann und Fachinformatiker Systemintegration informiert, die Firma Liebherr-Elektronik präsentierte die Berufe Fachlagerist sowie Elektroniker für Geräte und Systeme. Die Lindauer Dornier rundete das Angebot mit den Ausbildungsberufen Mechatroniker, Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik ab. Ein Shuttlebus brachte die Schüler von einer Firma zur nächsten. Durch diesen gewinnbringenden Vormittag seien bei vielen Heranwachsenden neue Praktikumswünsche entstanden und weitere Ausbildungsmöglichkeiten dazu gekommen.