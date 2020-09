Ausbildungsbeginn bei der Lindauer Dornier GmbH

Für 19 junge Menschen in den Berufen Industriemechaniker, Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker, Konstruktionsmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Maschinen- und Anlagenführer sowie Industriekaufleute hat am 1. September die Ausbildung bei Dornier begonnen. Wie das Unternehmen mitteilt, absolvieren davon vier Studenten der Dualen Hochschule Ravensburg ein Studium für technische und kaufmännische Fachrichtungen. Weiterhin erhalten vier Auszubildende von externen Firmen aus dem Landkreis ihre Grundausbildung Metall in der Lehrwerkstatt von Dornier. Die ersten Tage der Ausbildung standen im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens. Innerhalb der nächsten zwei bis dreieinhalb Jahre werden die Azubis nun begleitet.