Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter

Der Besuchsdienst für Kranke und Sterbende bildet Frauen und Männer zu ehrenamtlichen Hospizhelfern aus. Auch in diesem Jahr startet eine kleine Gruppe mit neuem Konzept, angepasst an die Corona-Maßnahmen. Die erste Kurseinheit findet am Freitag, 17. Oktober, von 17 bis 20.30 Uhr und am Samstag, 18. Oktober, von 9 bis 12.30 Uhr statt. Der Kurs dauert ein Jahr und beinhaltet ein Praktikum von 40 Stunden.