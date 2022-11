Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während der einjährigen Ausbildung zum/zur Krankenpflegehelfer:in warten spannende Aufgaben in Theorie und Praxis. Mit einem Workshop zum Thema „Vitalzeichen und Blutzuckermessung“ sind die drei Auszubildenden Carolina R., Krystina K. Lutz D. nun in den praktischen Teil der Ausbildung an der Asklepios Klinik Lindau gestartet.

Im Rahmen der einjährigen Ausbildung werden die Auszubildenden zunächst in der Theorie in der Berufsfachschule in Weingarten auf den Umgang mit den Patienten vorbereitet. Bereits nach einem Monat folgen dann praktische Einsätze auf den Stationen der Asklepios Klinik Lindau und kooperierenden Einrichtungen unter Anleitung und Begleitung der Praxisanleiter und des Pflegefachpersonals. In den rund 700 Stunden theoretischem Unterricht und 900 Stunden fachpraktischer Ausbildung warten spannende Lehrinhalte auf die künftigen Krankenpflegehelfer:innen. „Sie helfen den Patient:innen bei der täglichen Körperpflege, dem Ankleiden sowie bei der Nahrungsaufnahme, betten und lagern sie um. Außerdem beobachten und kontrollieren sie Puls, Temperatur und Blutdruck, begleiten Patienten zu Untersuchungen und arbeiten bei der Pflegedokumentation und -organisation mit. Sie sind damit eine große Unterstützung für das gesamte Pflege-Team unserer Klinik“, betont Richard Hockl, Pflegedienstleiter der Asklepios Klinik Lindau.

In der Gruppe haben die Schüler:innen unter Anleitung von Praxisanleiterin Pia Heinzer nun im Rahmen eines praktischen Workshops zum Thema „Vitalzeichen und Blutzuckermessung“ in der Asklepios Klinik Lindau Lerninhalte vertieft und praktisch angewendet. „Wir möchten alle herzlich willkommen heißen und freuen uns, sie auf ihrem Weg zum Examen begleiten und unterstützen zu können. Alle haben die Möglichkeit, im Anschluss an diese Ausbildung, bei uns auch die große 3-jährige generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann (w/m/d) absolvieren.

Wir bilden in folgenden Pflege-Berufen aus: 1-Jährige Ausbildung zum Krankenpflegehelfer (w/m/d); 3-jährige Ausbildung zum Pflegefachmann (w/m/d); 3-Jährige Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten (w/m/d); 3-Jährige Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten (w/m/d).

Mehr Informationen unter: www.asklepios.com/lindau/unternehmen/bewerber/einsteiger/ausbildung-lindau-uebersicht/