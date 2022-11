Aus religiösen Festen wurden Veranstaltungen mit Event-Charakter: Brauchen wir noch Brauchtum?

In Niederstaufen wird Brauchtum gelebt. Das Dorf zelebriert jedes Jahr das Aufstellen des Maibaums, macht das Funkenfeuer zu einem großen Event und organisiert mit viel Herzblut einen Faschingsumzug. Trotzdem hat der Ortsheimatpfleger einen Verein zum Erhalt und Pflege des Brauchtums gegründet. Denn es verändert sich.

Aus religiösen Festen wurden Feiern mit Event-Charakter, sagt Wolfgang Sutter im Gespräch mit LZ-Redakteurin Ronja Straub. Wieso das 900-Einwohner-Dorf Niederstaufen Vorbild für Brauchtumspflege ist und warum dort auch junge Menschen Traditionen pflegen.

Herr Sutter, wird sich Brauchtum irgendwann ganz auflösen?

Ich bin für unser Dorf optimistisch, dass das nicht passiert, denn Brauchtum wird bei uns von auch jüngeren Menschen aktiv gelebt. Beim Maibaumaufstellen, Funken abbrennen oder der Organisation des Faschingsumzuges geht es ums Machen. Das sind gemeinschaftliche Erlebnisse.

Aber nicht mehr vorrangig als christliche Feste, sondern des Feierns wegen.

Dass das Ausleben davon in einem Brauchtum mündet, ist für Jüngeren zweitrangig. Keiner macht beim Funken mit, weil es das Funkenfeuer schon seit 300 Jahren gibt, sondern weil er es toll findet, dass Leute dabei sind, die er oder sie schon lange kennt und mit denen sie oder er gerne zusammen ist.

Eine große Tradition in Niederstaufen ist auch das riesen Feuer der Funkenhexen. (Foto: Christian Flemming)

Hat Brauchtum sich verändert?

Dörfliches Brauchtum war stark kirchlich geprägt. Wir leben noch heute das, was die Kirche vorgegeben hat und feiern Weihnachts-, Osterbräuche und Pfingsten. Aber nicht mehr vorrangig als christliche Feste, sondern des Feierns wegen. Von dem christlichen Brauchtum ist nur noch Oberfläche da, es wirkt oft ausgehöhlt. Aber müssen wir es deswegen wegschmeißen? Oder behalten wir es in der Hoffnung, dass es wieder einmal mit mehr, vielleicht auch religiösem Inhalt gefüllt wird?

Provokant gefragt: Geht es dann heute beim Brauchtum eher um Party machen und Alkohol trinken?

Ich glaube nicht, dass heute mehr getrunken wird als früher. Das war schon immer so. Aber ja, viele junge Leute auf dem Dorf, trinken zum ersten Mal etwas auf einem solchen Fest. Der Event-Charakter ist natürlich zentral. Wenn man einen Funken abbrennt, dann geht es um das Fest. Es werden Würste verkauft, es wird getrunken, die Musik spielt. Aber mir fallen da keine Exzesse auf. Vielleicht auch, weil es unter einer sozialen Kontrolle stattfindet.

Einen ganz besonderen Maibaum haben die Niederstaufener Maibäumler vor ein paar Jahren ihrem Bürgermeister Jörg Agthe in Schlachters vor Rathaus gestellt. Darauf stand: „Bürgermeister sucht Frau“. Die Aktion sorgte weit über die Region hinaus für Aufsehen. (Foto: Eck-Gedler, Evi)

Welche Rolle spielt die Kirche noch?

Das ist schwer zu sagen. Wir denken gerade darüber nach, wie man die Primiz, also die erste von einem katholischen Priester gefeierte heilige Messe, eines Niederstaufeners übernächstes Jahr zum Dorfevent machen kann. Das wird gelingen, weil man die Leute, egal ob gläubig oder nicht, dazu motivieren kann, weil es einer von ihnen ist, der sich einen Lebenstraum erfüllt. Es werden viele mitmachen, die die Woche darauf wieder nicht in die Kirche gehen.

Sie haben einen Dachverein für Niederstaufener Traditionsgruppen, wie das Funkenteam oder die Maibäumler and andere Gruppen gegründet, den Heimatverein Niederstaufen. Warum war das notwendig?

Organisiert als Verein können die Gruppen auch Spendenquittungen ausstellen, Zuschüsse von der Gemeinde bekommen und sie sind auch außerhalb der Feste, die über die Gemeinde laufen, versichert.

Ist das alles?

Die Heimatpflege war bisher nicht in einem Verein organisiert. Wir sind eine Gruppe alter Männer, so wie ich, und etwas jüngeren Frauen. Junge Leute fehlen bei uns. Es läuft so lange gut, wie wir alten Heimatpfleger noch leben.

Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen: Das ist ja absehbar.

Richtig. Deswegen brauchen wir junge Menschen. Das, was wir bisher gesammelt haben, soll behalten und erhalten werden. Ich denke, es ist für viele interessant zu erfahren, wie die Menschen hier in diesem Dorf vor 50, 100 oder 200 Jahren gelebt haben. Diese Information zu erhalten und zu streuen, ist mein Ziel dabei.

Wie kann das klappen?

Wir haben eine Heimatstube und ein Archiv, aber keinen Nachwuchs. Wenn Leute, die sich fürs Brauchtum interessieren, in einem Verein vereint sind, der auch die Heimatpflege im Sinn hat, kann man sie näher an das Thema heranführen. Es geht um den Austausch und darum, jüngere Menschen über das gelebte Brauchtum hinaus für die Orts- also Heimatgeschichte zu gewinnen. Menschen interessieren sich für gewöhnlich frühestens ab 40 für die Vergangenheit und für die Heimat.

Warum ist das so?

Als junger Mensch hat man das Gefühl des ewigen Lebens. Erst wenn Kinder nachwachsen, fragt man sich, was denn vorher war. Dann geht die Familienforschung los: Wer war die Oma, woher kommt der Urgroßvater?

Oft gehen junge Menschen aus den Dörfern weg, weil sie zum Studieren in Städte ziehen. Wie hat es in Niederstaufen geklappt, dass die jungen Menschen da sind und mitmachen?

Die Vereine sind stark verzahnt. Die Freiwillige Feuerwehr, die Funkenaktiven, der Musikverein und die Maibäumler sind zum Teil eine Personalunion. Es ist gerade diesen alteingesessen Vereinen gelungen, junge Leute an die Brauchtumspflege heranzuführen.

Viele von ihnen sind geblieben, andere sind wieder zurückgekommen. Wir haben junge Handwerker und die bleiben tendenziell eher da als jemand, die oder der Jurist oder Ärztin werden möchte. Wer im Allgäu oder am Bodensee gelebt hat, der kommt oft gerne wieder zurück. Dann kommt es darauf an, ob es noch jemand gibt, mit dem er gerne zusammensitzt oder nicht.

Ist es das, was sie anderen raten würden: Rückkehrern einen Auffangort bietet?

Raten brauche ich niemandem etwas, denn die umliegenden Dörfer pflegen ja genauso wie wir ihr Brauchtum und pflegen ihre Heimat. Aber ja, man muss Gruppen zusammenzuführen und einen Generationen-Mix herzustellen.