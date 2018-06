„Aus Können wird nun Müssen“

Schnell war Karsten Krannich nach dem 0:2 der Spielvereinigung Lindau in der Fußball-Kreisliga A2 gegen den SV Achberg mit seinen Spielern in der Umkleidekabine des städtischen Stadions verschwunden. Anschließend sprach Peter Schlefsky mit dem SpVgg-Coach über die Derbyniederlage und den Kampf um den Relegationsplatz.

Was haben Sie Ihrer Mannschaft kurz nach Spielschluss gesagt?

Ich habe den Jungs in der Umkleidekabine gesagt, dass sie an die Leistung der zweiten Halbzeit anknüpfen und beim entscheidenden Spiel am Samstag in Friedrichshafen da weitermachen sollen, wo sie jetzt aufgehört haben.

Was war heute gegen den SV Achberg das Problem?

In der ersten Halbzeit war Achberg das bessere Team und hat die einzigen sich bietenden Torchancen eiskalt genutzt. Nach der Pause waren wir gleichwertig bis besser als der Gegner, haben die vier oder fünf guten Möglichkeiten nicht verwertet. Die Achberger sind mit dem Druck besser umgegangen als wir. Entscheidend war auch, dass ich heute etwas ausprobieren wollte, was jedoch nicht funktionierte. Deswegen nehme ich die Niederlage auch komplett auf meine Kappe.

Was genau wollten Sie gegen Achberg ausprobieren?

Ich hatte vor, eine Gegner-orientierte Taktik zu fahren und die Achberger Defensive unter Druck zu setzen und aggressives Pressing zu betreiben. Aber wie schon gesagt: Das ging daneben. Entweder habe ich die falschen Spieler aufs Feld geschickt oder die falsche Ansprache gehalten. Dennoch möchte ich die Mannschaft komplett in Schutz nehmen. Ich wollte heute gewinnen und nicht auf Unentschieden gehen.

Zwar hat die Spielvereinigung noch eine zweite Chance, die Relegation unter Dach und Fach zu bringen. Wäre aber ein Heimsieg oder Remis gegen Achberg nicht einfacher als nächsten Samstag bei der U23 des VfB Friedrichshafen einen Punkt holen zu müssen?

In der Tat ist der VfB ein gleichwertiger Gegner wie Achberg oder wir. Heute wäre der Vorteil gewesen, dass wir den einen noch fehlenden Punkt auf eigenem Platz hätten einfahren können. Aus „Können“ wird nun „Müssen“. Nun müssen wir am Samstag in Friedrichshafen punkten.

Gibt es Entwarnung bei den verletzten Stammspielern?

Nicht unbedingt. Alexander Koppers mit Kreuzbandriss wird genauso fehlen wie ein Reinhard Bergmann oder zwei weitere Spieler, die im Moment im Urlaub weilen.