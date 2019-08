Aus Gefängnis entflohener Häftling gefasst - zweiter Flüchtiger nicht gefunden

Einen der aus dem Gefängnis in Memmingen geflohenen Straftäter hat die Polizei festgenommen. Der 37-Jährige Mann sei am Montagnachmittag nach Hinweisen aus der Bevölkerung in Lauben (Landkreis Unterallgäu) gefasst worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Er sei alleine und zu Fuß unterwegs gewesen. Er soll wieder zurück in Haft kommen. Vom zweiten, 36 Jahre alten Flüchtigen, „fehlt weiter jede Spur“, sagte die Sprecherin weiter. Lauben liegt knapp 30 Kilometer südlich von Memmingen.

Die beiden Männer waren am Sonntag während eines Hofgangs über eine Mauer geflüchtet. Die Polizei warnte davor, sich den Männern zu nähern.

Zugverkehr unterbrochen

Wohl im Zuge einer Suchaktion der Polizei wurde der Zugverkehr in Memmingen vorübergehend eingestellt. Laut Pressemitteilung der DB Regio Bayern wurden Züge, die Memmingen passieren, am Sonntagnachmittag an anderen Bahnhöfen zurückgehalten.

So verkehrten Züge aus Richtung Kempten nur bis Bad Grönenbach und endeten dort vorzeitig, Züge aus Ulm endeten in Heimertingen und Züge aus Mindelheim verkehrten nur bis Ungerhausen.

Die Polizei empfiehlt, nicht an die Täter heranzutreten und bei Hinweisen sofort die Polizei zu informieren unter Telefon 0831 / 99 09 10 00 oder unter der Notrufnummer 110.

Gökhan Günbeyi. (Foto: Bayerische Polizei)