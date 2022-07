Aus dem Allgäu zu den Oscars? Scheidegger Kameramann hat Chancen auf einen Oscar

Der Kameramann Benjamin Bernhard, 41, wurde in Konstanz geboren, heute lebt er in Scheidegg und in Berlin. Der Dokumentarfilm „All That Breathes“, für dessen Kamera Bernhard verantwortlich ist, hat bereits zahlreiche internationalen Preise gewonnen, darunter das „Goldene Auge“ der Filmfestspiele in Cannes. Wenn Bernhard nicht gerade in der Welt unterwegs ist, um Reportagen für den Streaming-Dienst Netflix zu drehen, dann sucht er Ruhe und Erholung in Scheidegg, wie er Michael Scheyer im Interview erzählt.

Herr Bernhard, beim Sundance Filmfestival in Utah hätten Sie schon als Preisträger über den roten Teppich laufen sollen. Aber das fand wegen Corona nur online statt. Wie war das für Sie, als Sie das Erlebnis nun in Cannes nachholen durften?

Das Cannes Filmfestival an sich ist eine wirklich beeindruckende Sache. Hier trifft sich die Elite des internationalen Films. Teil davon zu sein, ist eine absolute Ehre und einfach der Wahnsinn. Sich aber gleichzeitig Gedanken machen zu müssen, was man da anziehen muss, weil die einen sonst ja nicht ins Kino lassen, das war eine besondere Erfahrung.

Der Dokumentarfilm „All That Breathes“, für dessen Kamera Bernhard verantwortlich ist, hat bereits zahlreiche internationalen Preise gewonnen, darunter das „Goldene Auge“ der Filmfestspiele in Cannes. (Foto: Ben Bernhard/Cannes Red Carpet)

Solche Dress-Codes sind ja normalerweise nicht so meins. Aber es hat auch mal Spaß gemacht, das ganze mitzumachen. Wenn man mit den großen Stars nebeneinander über den Teppich läuft, das ist eine spezielle Erfahrung. Und wenn man dann noch einen Preis gewinnt, dann ist das mit Sundance schnell vergessen.

Hätten Sie damit gerechnet, dass der Film so weit kommt, als Sie den Job angenommen haben?

Nein, überhaupt nicht. Das Filmprojekt war für mich ein eher kleiner Film von ein paar sehr sympathischen Jungs aus Delhi und ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen.

Wir haben schon bei der Einladung nach Sundance immer wieder Scherze drüber gemacht, dass wir beim Dreh nie erwartet hätten, wohin uns der Film bringen würde. Internationale Filmfestivals, rote Teppiche und dass jetzt sogar die Oscars im Raum stehen, das ist unbegreiflich.

Können Sie uns in wenigen Sätzen erklären, worum es in dem Film „All That Breathes“ (Alles, was atmet) geht?

Es geht um drei Jungs in Delhi, die vor langer Zeit einen verletzten Greifvogel fanden und ihn zum Tierarzt bringen wollten. Sie stellten fest, dass es einen solchen Tierarzt nicht gibt, zumindest nicht für diese Art von Vogel. Fleischfressende Vögel werden als muslimisch angesehen und somit nicht behandelt.

Aus der Not heraus haben sie sich selbst beigebracht, diesen Tieren zu helfen, und betreiben nun ein eigenes Tierkrankenhaus für Greifvögel. Das ist die Hauptebene des Films. Aber auf einer höheren Ebene geht es darum, dass alle Dinge dieser Erde miteinander verbunden sind. Es geht um all die kleinen Details, die um uns herum – parallel zu unserem Leben – passieren. Der Film will zeigen, dass wir nicht alleine sind auf der Welt. Und dass wir aufpassen sollten wie wir mit ihr umgehen.

Was für eine Idee steckt eigentlich hinter Ihrer Kameraarbeit, die in Kritiken häufig gelobt wird?

Der Kamerastil, mit dem ich schon seit der Filmschule experimentiere, verbindet Elemente im Film nicht durch Schnitte, sondern zeigt Ereignisse am Stück und kombiniert sie durch Bewegungen, Fahrten, Schwenks oder Schärfenverlagerungen. Diese künstlerische Herangehensweise soll die Gleichzeitigkeit der Dinge vermitteln, wir wollten Themen, die eher wissenschaftlich sind, auf poetische Weise erzählen.

Und mein Glück war es, dass Regisseur Shaunak Sen das Potenzial dieses Kamerastils erkannte und meinen Geschmack teilte. Es war eine tolle Zusammenarbeit zwischen uns beiden und sie den Film sehr bereichert.

Wie war es denn, in der indischen Hauptstadt Delhi zu drehen?

Es war mein erstes Mal in Indien und das war natürlich spannend! Dieses Land ist an sich schon in jeglicher Hinsicht eine Herausforderung. Die Vielzahl der visuellen Reize, die extreme Umweltverschmutzung in Delhi, die Menge der Menschen und auch die geringe physische Distanz, die man als Europäer nicht gewohnt ist. Es ist das komplette Gegenteil zu allem, was ich hier in Scheidegg genießen darf – vor allem in Sachen Luftqualität.

Sogar die indische Crew hatte viele unserer Drehorte noch nie zuvor gesehen.

Dazu kommt aber noch, dass wir nicht das touristische Delhi erlebt haben, sondern das echte, unverfälschte, das einem nochmal mehr abverlangt. Sogar die indische Crew hatte viele unserer Drehorte noch nie zuvor gesehen, weil sie in anderen Teilen der Stadt aufgewachsen sind. Insofern war das ein sehr besonderer und sehr intensiver Dreh für uns alle. Aber es war dennoch auch eine sehr schöne und bereichernde Zeit in Indien.

Nun, da der Film in der Öffentlichkeit steht und wahrgenommen wird, was hat sich da für Sie verändert?

Die Festivalerfolge haben schon eine gewisse Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Aber nicht so sehr für mich, sondern vor allem für den Regisseur und den Produzenten. Die haben auch schon Folgeprojekte und dafür spielt der Erfolg natürlich eine große Rolle. Insofern vielleicht auch für mich, weil ich an diesen Projekten hoffentlich wieder beteiligt sein darf.

Zudem bekomme ich viel Resonanz und Gratulationen aus der Filmbranche. Am meisten freuen wir uns alle aber, dass der Film so viel Aufmerksamkeit bekommt, denn darum geht es ja, wenn man einen Film macht: Dass der nicht in der Schublade verschwindet.

Nach diesen beiden renommierten Preisen stehen die Oscars im Raum. Kann man sich darauf vorbereiten?

Der Film, wie wir ihn gemacht haben, war total klein und sympathisch und es ist jetzt schon geradezu absurd, dass wir über große Preise in Sundance und jetzt beim Cannes-Filmfestival reden. In Cannes saßen wir beisammen und lachten und konnten kaum glauben, dass das alles gerade passiert.

Einen Oscar? Das kann man vorher gar nicht richtig verarbeiten.

Immerhin ist das auch erst Shaunak Sens zweiter Film überhaupt. Und allein der Gedanke, dass das noch nicht das Ende ist, dass so große Wörter wie Oscar im Raum stehen – und dass laut einer Presseagentur sogar realistische Chance bestehen, dass der Film nominiert werden könnte – das ist für uns noch absurder. Einen Oscar? Das kann man vorher gar nicht richtig verarbeiten. Das ist einfach surreal.

Wenn Sie nicht gerade in der Welt umherreisen, um Filme zu drehen oder über rote Teppiche zu laufen, dann leben Sie in der Großstadt Berlin oder in einem alten Bauernhaus in Scheidegg, in dem große Menschen nicht aufrecht stehen können. Das sind schon starke Gegensätze: Stadt und Land, Moderne und Altertum. Was zieht Sie immer wieder hierher ins Allgäu?

Ich lebe hier in einem Haus, das seit 400 Jahren im Familienbesitz ist. Hier bin ich schon als kleiner Junge herumgesprungen und verbinde viele Erinnerungen mit diesem Ort. Und nach dem Tod meiner Großmutter haben meine Schwester und ich beschlossen, dass wir das Haus behalten und erhalten wollen. Da ist zwar viel zu tun, aber das ist für mich ein Stück Heimat, das es zu bewahren gilt.

Ich möchte gerne wieder mehr Zeit hier verbringen. Auch, weil ich hier sehr gut arbeiten kann. Ich habe hier in der Pandemie stilistische Konzepte geschrieben und bin von Scheidegg aus zu internationalen Drehs angereist. Das möchte ich vertiefen. Man ist sehr produktiv abseits des Großstadtlärms. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier eine kreative Basis aufbaue.

Der Kameramann Benjamin Bernhard, 41, wurde in Konstanz geboren, heute lebt er in Scheidegg und in Berlin. (Foto: MICHAEL SCHEYER)

Für mich und vielleicht auch für Kollegen, die sich mal zum Arbeiten an einen stillen und kontemplativen Ort zurückziehen möchten. Zum Beispiel Regisseure, die Filme schneiden oder an Drehbüchern arbeiten wollen, Kameramänner, die Filme planen und vorbereiten oder Künstler, die kreativen Input suchen. Scheidegg und speziell dieser Ort hier ist etwas ganz Besonderes, und ich würde ihn gerne mit kreativem Schaffen verbinden und teilen. Das könnte man auch super mit Filmscreenings oder kleinen Events verbinden.

Ich wurde auch schon von befreundeten, teils sogar Oscar-nominierten Kollegen, denen ich Bilder von dem Haus und dem Allgäupanorama gezeigt habe, darauf angesprochen, ob sie nicht auch mal herkommen dürften. Die Sehnsucht nach Orten wie diesen ist groß in der Filmbranche. Vielleicht bin ich nicht der einzige Filmpreisträger, der nach Scheidegg kommen wird.