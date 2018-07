August -Macke-Führung mit Roland Doschka

Freunde der Kunst sollten sich am Samstag, 28. Juli, den Vormittag freihalten. Denn dann gibt wieder Professor Roland Doschka eine öffentliche Führung durch die August Macke-Ausstellung im Stadtmuseum Lindau. Um 9.30 Uhr startet der Gang in die Schau. Besucher erwartet Wissenswertes rund um das Leben des Künstlers und die Möglichkeit, in die farbenfrohe Bilderwelt Mackes einzutauchen. Die Karten (fünf Euro zuzüglich Museumseintritt) sind wie immer begrenzt, sodass eine rechtzeitige Anmeldung an der Museumskasse unbedingt erforderlich ist unter der Telefonnummer 08382 / 94 40 73 oder per E-Mail unter museumskasse@lindau.de