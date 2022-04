Aufzug am Bahnhof Reutin funktioniert nicht: Radfahrer bleibt eine Stunde stecken

Es ist ein neuer Bahnhof und trotzdem funktioniert der Aufzug immer wieder nicht: Drei mal musste die Lindauer Feuerwehr im März jemanden aus dem Fahrstuhl holen – weil der nicht mehr aufging. Diesmal musste der Radfahrer eine Stunde warten, bis er wieder frei war.

Am Donnerstagabend wurden die Einsatzkräfte an den Bahnhof gerufen. Wie auch in den vorigen Fällen konnte die Wartungsfirma den Aufzug nicht rechtzeitig erreichen. Das teilt die Feuerwehr mit.

Türen ließen sich nicht einfach öffnen

Der Zuggast wollte am Bahnsteig eins den Aufzug nehmen, als dieser stecken blieb. Er drückte also den Notrufknopf. Als die Einsatzkräfte da waren, nahmen sie den Aufzug außer Betrieb.

Wegen der technischen Gegebenheiten war die Öffnung der Aufzugstüren jedoch zeitaufwendig, so die Feuerwehr. Über eine Stunde war der Radfahrer im Aufzug eingeschlossen.

Vor Ort waren außerdem ein Bahnbediensteter sowie Beamte der Bundespolizei.