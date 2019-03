Auftaktniederlage nach Winterpause für SpVgg-Fußballerinnen

Das neuformierte Fußballfrauenteam der Sipelvereinigung Lindau hat am Sonntag beim TSV Sondelfingen in Reutlingen mit 0:2 verloren. Trotz der Niederlage war Lindaus Trainer Achim Schnober am Ende nicht unzufrieden mit der gezeigten Leistung seiner Mannschaft.

„Nachdem wir vor dem Spiel schon wussten, dass wir auf die Abgänge Monja und Theresa Rudhart sowie Merve Avci verzichten müssen und mit Louisa Schediwy eine absolute Leistungsträgerin wegen eines längeren Auslandsaufenthalts die nächsten Spiele nicht zur Verfügung steht, fiel mit Kim Roitner eine weitere Schlüsselspielerin kurzfristig erkrankt aus, die kaum zu ersetzen ist. So musste ich mit Helin Ekinci und Isabelle Quentmeier zwei ganz junge Spielerinnen von Anfang an zum Einsatz bringen. Mit ihrem ersten Einsatz in der Landesliga bin ich zufrieden, gelang es uns doch auch mit ihnen, das Spiel optisch zu dominieren, sodass ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen kann. Leider hat uns in den entscheidenden Situationen das nötige Glück gefehlt. So ging ein Freistoß ans Lattenkreuz und ein Kopfball nur um Zentimeter am Tor vorbei. Wegen der Abgänge bleibt somit unser Ziel ganz klar der Klassenerhalt, obwohl wir momentan immer noch auf dem dritten Platz rangieren.“

Nachdem die SpVgg Lindau die erste Chance des Spiels hatte, gelang Julia Tempel in der elfte Minute die Führung der Gastgeberinnen. In der Folgezeit hatte Lindau zwar Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Jedoch kam man immer den berühmten Schritt zu kurz, um den Ball im Tor unterzubringen oder scheiterte an der Torfrau Sondelfingens.

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf: Lindau diktierte das Geschehen, Sondelfingen wartete auf Fehler derGäste vom Bodensee. Nachdem ein Freistoß von Verena Schropp aus 25 Metern in der 50. Minute ans Lattenkreuz ging, verlor Lindau in der 65. Minute den Ball in der Vorwärtsbewegung, sodass Sondelfingen die SpVgg-Mannschaft klassisch auskonterte und das 2:0 erzielte. In der Schlussphase wechselte Lindaus Trainer Schnober mit Teresa Mangone eine weitere Jugendspielerin ein, die so zu ihrem ersten Einsatz in der Landesliga kam.