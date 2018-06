Aufsteiger gegen Alpla HC Hard ohne Chance

Titelverteidiger Alpla HC Hard hat in der 16. Runde des Grunddurchgangs der Handball Liga Austria (HLA) gegen Aufsteiger HC ece bulls Bruck souverän mit 33:20 (16:9) gewonnen. Die Gastgeber, weiterhin ohne die Langzeitverletzten Marko Tanaskovic, Gernot Watzl, Felix Klötzel, Samuel Wendel und Lukas Vogelauer, zeigten in Abwehr und Angriff eine starke Leistung.

Nach verhaltenem Beginn gelang Hard-Kreisläufer Lukas Herburger, der erstmals für einen Trainingslehrgang des österreichischen Nationalteams nominiert wurde, in der 5. Minute das 1:0. Immer wieder war es Hard-Goalie Golub Doknic, der die Bälle der Bruck-Werfer parieren konnte. Mit seinen langen und exakten Pässen brachte der 33-Jährige die schnellen Harder Spieler immer wieder in Position. Diese nutzten die sich bietenden Tempogegenstoß-Chancen. Mitte der ersten Halbzeit führten die Roten Teufel mit 9:5

Mit einer komfortablen 16:9-Führung ging es in die Halbzeitpause. Auch in Durchgang zwei ging es vor 840 Zuschauern in der Sporthalle am See in der gleichen Tonart weiter. Kapitän Roland Schlinger, nach sechswöchiger Verletzungspause das erste Mal wieder mit dabei, und seine Nebenleute spielten weiterhin groß auf. In der 40. Minute lagen die „Roten Teufel“ schon mit 22:10 vorne. Anschließend gab Meistertrainer Markus Burger vor allem den jungen Spielern ihre Einsatzzeiten. Der fünffache HLA-Champion machte bis zur Schlusssirene mächtig Druck und landete einen 33:20-Kantersieg.

„Die beiden Punkte waren ganz wichtig für uns. Toll wie uns die jungen Spieler in den vergangenen, schwierigen Wochen geholfen haben. Vor allem im Training, aber auch zuletzt im Spiel. Das ist eine gute Entwicklung“, freute sich Hard-Coach Burger nach Spielende.

ALPLA HC Hard – HC ece bulls Bruck 33:20 (16:9)

Alpla HC Hard: Raschle (7/1), Zeiner (6/3), Knauth (5), Herburger (4), Zivkovic (3), Dudás (3), Wurst (2), Schlinger (2), Weber ( 1) beziehungsweise Dimitrijevic (9), Breg (4/2), Fritz (2), Marko (2), Gasparov (1), Jantscher (1), Plassnig (1)