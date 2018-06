Aufschwung erreicht auch Hartz-IV-Empfänger

Er fühlt sich „gut aufgenommen“ und zwischenzeitlich auch gut vernetzt: Seit einem Jahr ist Michael Preisendanz Geschäftsführer des Lindauer Jobcenters. Und das hat nach seinen Worten ein erfolgreiches Jahr hinter sich: Ende Dezember haben die Mitarbeiter des Jobcenters nur noch 357 Arbeitslose betreut – 140 oder 28 Prozent weniger als noch zwölf Monate zuvor. „Der Aufschwung auf dem Lindauer Arbeitsmarkt kommt auch bei den Kunden des Jobcenters an“, ist der Geschäftsführer überzeugt.

Als Preisendanz Anfang 2017 die Geschäftsführung des von Landkreis und Arbeitsagentur gemeinsam getragenen Jobcenters übernahm, hatte sein Vorgänger Rüdiger Schälter eindrucksvolle Zahlen vorgelegt: Nur noch knapp 500 Arbeitslose betreute das rund 30-köpfige Jobcenter-Team damals, dazu weitere gut 550 sogenannte Ergänzer – also Landkreisbewohner, die zwar eine Arbeit haben, aber so wenig verdienen, dass sie zusätzliches Geld vom Jobcenter erhalten, um so die Höhe der Grundsicherung zu erreichen. Besonders stolz war Schälter seinerzeit auf die Integrationsquote seines Teams gewesen: 530 Menschen aus dem Kreis Lindau hatten 2016 den (Rück-)Weg ins Berufsleben gefunden. Damit hatte Lindau bundesweit in einer Vergleichsgruppe von fünfzehn Jobcentern auf Platz eins gestanden.

Den habe man jetzt leider an die Kollegen in Pfaffenhofen abgeben müssen – obwohl im vergangenen Jahr sogar 580 Lindauer Jobcenter-Kunden in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden konnten, wie Preisendanz im Gespräch mit der LZ sagt. So habe Lindau die Zahl der betreuten unter 25-Jährigen mit nur noch 21 Ende Dezember gegenüber dem Vorjahr halbieren können: Dank intensiver Betreuung und Begleitung habe man für die jungen Leute Arbeitsplätze oder sogar Ausbildungsstellen gefunden. „Wir sind enger an den Menschen dran, fassen nach, sprechen über Bewerbungen, aber auch über familiäre Situationen“, schildert Preisendanz. Das hält der Chef des Lindauer Jobcenters „für gut investierte Zeit“. Damit könne sein Team viel erreichen.

Sehr zufrieden ist Preisendanz, dass die gute Arbeitsmarktlage im Kreis Lindau es teilweise sogar möglich mache, Langzeitarbeitslose wieder zurück ins Berufsleben zu bringen. Ein gutes Dutzend seien beispielsweise durch ein mit EU-Geldern finanziertes Projekt an neue Arbeitgeber vermittelt worden, „da haben wir unser Ziel erreicht“. Das um so mehr, als es sich auch immer wieder um Arbeitslose handle, die schon 55 Jahre und älter sind.

Was in der Jahresstatistik auffällt, ist die um fast ein Drittel niedrigere Zahl an Arbeitslosen mit ausländischem Pass – obwohl das Jobcenter sich mehr und mehr um mittlerweile anerkannte Flüchtlinge kümmern muss: Sie machten gut die Hälfte der 108 arbeitslosen Ausländer aus, die Ende Dezember vom Geld des Jobcenters lebten. „Das ist schon eine relevante Größenordung“, gibt Preisendanz im Pressegespräch zu. Aber in diesem Bereich arbeite das Jobcenter sehr eng mit dem Landratsamt zusammen. Arbeit finden die Flüchtlinge nach seinen Worten vor allem in kleinen und mittleren Betrieben, aber auch in der Gastronomie. „Die Integrationsergebnisse da sind gut“, betont Preisendanz. Und ist ein Jahr nach seinem Start im Lindauer Jobcenter überzeugt: „Diese Jahresbilanz kann sich sehen lassen.“