Aufruf zur Spende wurde zum Erfolg

Im Bewusstsein, wie sehr der Trommlerzug Lindau-Aeschach aktuell auf Spenden angewiesen ist, unterstützt nun auch die Sparkasse Schwaben-Bodensee den Traditionsverein. Franz Ritter aus der Sparkassenfiliale in Reutin konnte dies durch die volle Unterstützung von Rainer Hartmann bewirken.

Seit 12 Monaten saniert der Trommlerzug das Vereinsheim und trotz der tausenden internen Arbeitsstunden mussten über 60000 Euro für Materialkosten aufgewendet werden, so Thomas Willig, 2. Vorstand des Vereins. Nun befindet sich das Vereinsheim, welches auch als Übungs- und Ausbildungszentrum genutzt wird, in den finalen Zügen.

Dennoch, so bedauert Peter Ebinger, sind alle Spenden und Ersparnisse aufgebraucht. Es braucht zur Fertigstellung noch einen fünfstelligen Betrag und damit die weitere Unterstützung von Förderern und Gönnern dieses so ganz besonderen Trommlerzuges, so Ebinger.