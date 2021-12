Aufregung um freilaufenden Hund

Die Polizeiinspektion Lindau haben am am Samstagnachmittag mehrere Anrufe wegen eines freilaufenden Schäferhundes erreicht. Ein vermutlich recht junger Hund war im Bereich Kemptener Straße/Münchhofstraße/Schulstraße/Ludwig-Kick-Straße immer wieder auf die Straße gelaufen. Die Polizei versuchte mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Hundeführer das Tier einzufangen, was jedoch nicht gelang. Auch Versuche der Polizei und von helfenden Bürgern, ihn mit Futter anzulocken, scheiterten.

Besondere Vorsicht walten lassen

Zum Glück verursachte der Hund bislang keinen Verkehrsunfall. Sollte es zu einem solchen kommen, müsste der Halter haften. Insbesondere um dies zu vermeiden, hofft die Polizeiinspektion Lindau nun, den Hundehalter ausfindig zu machen. Sie bittet zudem, im genannten Quartier besondere Vorsicht im Straßenverkehr walten zu lassen.

Bei dem Hund handelt es sich um ein nahezu ausgewachsenes Exemplar mit dunkel-grau-schwarzer Fellfarbe. Hinweise zu dem Tier oder zu seinem Halter werden erbeten an die PI Lindau, Telefon 08382/91 00.