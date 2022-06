Auffahrunfall: Auto landet in Bach

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag, 21. Juni, gegen 19.50 Uhr auf der L 200 gekommen. Nach Informationen der Polizei fuhr ein 27-jähriger Autofahrer in Dornbirn auf der L 200 vom Achraintunnel kommend in Richtung Kreisverkehr Dornbirn Nord. Vor ihm fuhr der Fahrer eines weißen Audi in dieselbe Richtung.

Fahrer muss ins Krankenhaus

Auf Höhe Straßenkilometer 0,2 blieb der Audifahrer jedoch ohne erkennbaren Grund auf der Fahrbahn stehen. Der 27-Jährige musste deshalb stark abbremsen und lenkte sein Fahrzeug zudem nach rechts. In weiterer Folge kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Bach neben der Straße auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 27-Jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert werden. Sein Auto wurde schwer beschädigt. Der Fahrer des weißen Audi setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort.