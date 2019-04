Auf Tuchfühlung mit Jesus

Zum 13. Ökumenischen Lindauer Frauenkreuzweg sind auch Jugendliche, die sich bei „Fridays for Future“ engagieren, gekommen. Sie nutzten den Raum, der ihnen bei der ersten Station des Kreuzwegs geboten wurde und hielten einen Beitrag, in dem es sowohl um die grundsätzlichen Dinge zum Klimawandel ging – was ist eigentlich das Klima, und wie entsteht die Klimaerwärmung? – als auch um konkrete Vorschläge für jeden einzelnen. Dabei informierten sie auch über die Entstehung der Aktion, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Der eventuellen Kritik über das Schule-Schwänzen wurde entgegengehalten, dass zum Beispiel Bahnangestellte bei ihren Streiks auch während der Dienstzeit die Arbeit niederlegen. Jugendliche von „LUV die junge Kirche“ beteiligten sich ebenfalls mit einem Fridays-for-Future-Bannner.

„Auf Tuchfühlung“ gingen die mehr als 50 Frauen und Männer indem sie das Leinen-Tuch-Kreuz auf dem Weg mittrugen und bei den Stationen zusammenstanden. Bei der zweiten Station am Kleinen See wurde an die Rettung des Bodenseewassers in den Fünfzigerjahren des Letzten Jahrhunderts erinnert. Rosa Luxemburgs Lebensgeschichte, erzählte bei der dritten Station vom Mut einer Freiheitskämpferin. Die abschließende Andacht zur Todesstunde Jesu in der Peterskirche brachte noch einmal alle Themen des Weges zusammen und schlug den Bogen zu Jesus dem „Querdenker“, der zu seiner Zeit den Glauben der Menschen revolutionierte.