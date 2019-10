Auf Tuchfühlung mit den Stars

Vorträge, Autogrammstunden, „Talk am Herd“: Die Messe „Gustav“ vom 18. bis 20. Oktober in Dornbirn bietet viele Gelegenheiten, mit Experten für Genuss und Design in Kontakt zu kommen. Zu Gast sind unter anderem Starkoch Roland Trettl und Foodtrend-Forscherin Hanni Rützler. Mehr als 200 Aussteller präsentieren beim Internationalen Salon für Konsumkultur vor allem regionale und nachhaltige Produkte – von Wein, Käse, Gewürzen und Ölen über Möbel und Mode bis hin zu Schmuck und Kosmetik.

Mehr als 10 000 Besucher aus Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz werden auch in diesem Jahr bei der „Gustav“ im Messequartier Dornbirn erwartet, schreibt der Veranstalter.

Bereits bei der Preview am Freitag 18. Oktober, sind Starkoch Roland Trettl und Ernährungsexpertin Hanni Rützler zu Gast. Der Südtiroler Trettl war zehn Jahre Küchenchef im „Hangar 7“ in Salzburg und ist aus TV-Shows wie „The Taste“ und „Kitchen Impossible“ bekannt. Die gebürtige Bregenzerin Rützler analysiert als eine der führenden Foodtrend-Forscherinnen die Veränderungen der Ernährung. Rützler hält am Freitagabend um 19.30 Uhr und am Samstag (13 und 15 Uhr) Vorträge über Trends in der Ernährung. Beim „Talk am Herd“ am Samstag ab 10.30 Uhr spricht sie mit Roland Trettl und Buchautor Dr. Florian Überall über Sinn und Unsinn kulinarischer Spitzenleistungen, den Wert von Lebensmitteln und die Ernährung der Zukunft.

Die Aussteller präsentieren ihre Produkte in „Themen-Zimmern“, die nach den verschiedensten Produktgruppen sortiert sind.

Die Messe ist am Freitag bei der Preview von 18 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintrittskarten kosten 20 Euro.