Auf Luina und Sinan warten neue Abenteuer

Luina schwimmt wieder: Im dritten Band „Luina, die Seejungfrau und Sinan“ ist die Seejungfrau nicht zu bremsen. Ob in Meersburg, bei den Pfahlbauten oder am Rheinfall – Luina stürzt sich in neue aufregende Abenteuer. An ihrer Seite ist ihr Menschenfreund Sinan. Der spielt im neuen Buch von Sabine Kleiner und Stefanie Steinmayer eine wichtige Rolle: Freundschaft und Träume sind die großen Themen des dritten Bandes.

„Das Buch wurde schon heißersehnt“, sagt Illustratorin Stefanie Steinmayer, die sich über viele Vorbestellungen freut. Kinder, aber auch viele Touristen hätten immer wieder nach Band drei gefragt. Kein Wunder: Das letzte große Abenteuer der Seejungfrau liegt schon drei Jahre zurück.

„Luina ist keine Figur aus der Konserve“

Sabine Kleiner und Stefanie Steinmayer waren in der Zeit nicht untätig. Sie hatten einige andere Projekte rund um Luina: Das Bilderbuch, aber auch das Lesetheater mit Luina kosteten viel Zeit und Energie. Vor wenigen Wochen folgte dann das Bändchen zum Bodenseevergissmeinnicht. Schnellschüsse kommen für die beiden Frauen ohnehin nicht in Frage. „Luina ist keine Figur aus der Konserve. Wir legen sehr viel Gefühl rein“, sagt Autorin Sabine Kleiner. Dazu gehört auch, dass sie bei ihrer Arbeit auch mal unkonventionell vorgehen. Sie reisen um den See, lassen sich inspirieren, erarbeiten sich Inhalte übers improvisierte Spiel. Das hat sich gelohnt, findet zumindest ein bewährter Probeleser, der zehnjährige Sohn von Stefanie Steinmayer. Er hält dieses Buch für das bislang beste Luina-Buch.

Luina ist fischgrätensauer, weil sie wegen ihrer heimlichen Ausflüge Schlossarrest hat. Sie grübelt, wie sie unbemerkt ausbüxen kann, denn sie hat noch einiges vor: Die Seejungfrau will endlich ihren Freund Sinan wiedersehen und schon lange nach Meersburg, zu den Pfahlbauten, zur Insel Mainau, nach Konstanz und an den Rheinfall. „Luinas Horizont wird weiter“, verrät Stefanie Steinmayer.

Der Leser trifft auch im dritten Band auf eine bewährte Mischung von Heimatgeschichte und Abenteuer, leicht und unterhaltsam geschrieben und kunstvoll bebildert. Luina und Sinan im Ruderboot, auf der Insel Hoy oder im Gespräch mit der steinernen Imperia: Die Bilder von Stefanie Steinmayer, allesamt wieder aufwändig gefertigte Prägebilder aus handgeschöpftem Büttenpapier, sind farbenfrohe Hingucker. Neu ist diesmal der Einstieg ins Buch: Mit kleinen Bildchen werden alle Figuren kurz vorgestellt. So entstand ein liebevolles Buch vom Bodensee, das sicher auch Leser aus anderen Regionen faszinieren wird. Und das jeder versteht, auch wenn er die vorherigen Bände nicht gelesen hat.

Im Mittelpunkt des neuen Abenteuers steht die Freundschaft von Luina zu dem Menschenjungen Sinan. Das Buch erzählt, wie die beiden Freunde, die doch in fremden Welten leben, immer vertrauter miteinander werden. Es geht aber auch um Träume und die Erkenntnis, dass manche eventuell „zu groß sind für so ein junges Leben“, sagt Sabine Kleiner.

Ihren Traum haben sich die beiden Frauen erfüllt: Der dritte Band liegt in einer Auflage von 2000 Stück ab sofort in Lindaus Buchhandlungen aus. Den haben sie ihren Männern gewidmet, die sie bei der Arbeit rund um Luina immer unterstützten: Uwe Steinmayer, der als Grafiker für die Ausgabe verantwortlich war, und Raphael Boos, der die Homepage ihres Verlages „Schwäbisches Meer“ betreut.