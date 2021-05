Auf Ladendiebstahl folgt Unfallflucht

Ein 19-jähriger Mann hat am Samstagmorgen mit zwei Begleitern ein Schnellrestaurant in Lindau betreten und entwendete dort eine Wasserflasche. Durch einen Mitarbeiter angesprochen, flüchteten die drei Männer wieder aus dem Restaurant. Danach versuchte der 19-Jährige mit seinem Auto das Gelände zu verlassen, stieß dabei jedoch frontal gegen einen Lampenmast. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern setzte er die Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung wurde der Wagen durch eine Polizeistreife in Oberlangnau bei Tettnang festgestellt. Dabei fuhr der teilweise mit über 100 Stundenkilometer durch die Ortschaft. Zudem touchierte er noch einen entgegenkommenden Radfahrer. Dieser wurde zum Glück nicht verletzt. Der Fahrer konnte dann im Nachgang der Fahndung zu Hause angetroffen werden. Dabei wurde von den Beamten festgesellt, dass er alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte laut Polizeibericht einen Wert von 0,7 Promille.

Der Mann wurde dann durch die Polizei aus Friedrichshafen zur Lindauer Polizei verbracht, die die weiteren Ermittlungen führt. Unter anderem wurde sein Führerschein von den Ordnungshütern eingezogen. Außerdem wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet: wegen Verkehrsunfallflucht, Ladendiebstahl sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.