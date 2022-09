Auf in die Zukunft bei Liebherr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. September starteten elf Auszubildende und Studierende bei der Liebherr-Elektronik GmbH in Lindau ins Berufsleben. Geschäftsführer Hirohito Imakoji und das Ausbilderteam hießen die neuen Teammitglieder herzlich willkommen. Es ist bereits das 20. Ausbildungsjahr am Standort.

Die erste Woche stand ganz im Zeichen des Ankommens und Kennenlernens. Die acht Auszubildenden und drei Studierenden lernten sich bei Partnerinterviews gegenseitig kennen und erhielten Information zur ihrem zukünftigen Arbeitsplatz der Liebherr-Elektronik GmbH. Diverse Schulungen führten in das Arbeiten bei Liebherr ein, dabei durfte ein Firmenrundgang mit dem Ausbilderteam natürlich nicht fehlen.

Damit auch die Freude nicht zu kurz kam, schloss die Woche mit einem wohlverdienten Grillabend, bei dem sich die neuen und älteren Auszubildenden in gemütlicher Runde treffen und austauschen konnten. In den nächsten Wochen warten viele Themen auf die jungen Berufseinsteiger: Es werden unter anderem verschiedene Abteilungen vorgestellt, Lötaufgaben dürfen gelöst werden und eine Besichtigung eines der Liebherr-Schwesterwerke steht auf dem Programm.

Wir wünschen unseren neuen Auszubildenden einen guten Start und freuen uns auf die Arbeit mit Ihnen.

Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn im kommenden Jahr sind bereits jetzt im Internet möglich unter www.liebherr.com/ausbildung-lindau.