Auf falsche Tochter reingefallen

Obwohl fast täglich von diversen Betrugsmaschen wie Enkeltrick, falschen Polizeibeamten und Betrug über Messengerdienste durch die Polizei gewarnt wird, wurde eine 60-Jährige Opfer eine Betruges mittels eines Messengerdienstes. Die Frau befand sich zum Urlaub in Lindau und bekam am Montag eine Nachricht von einer angeblichen Tochter. Diese gab an, in finanziellen Schwierigkeiten zu sein. Sie müsse eine Rechnung in Höhe von 2.100 Euro begleichen. Die 60-Jährige überwies das Geld. Erst am Dienstag stellte sie dann fest, dass es sich bei der ganzen Sache um einen Betrug handelte. Über die Hausbank der Geschädigten wurde versucht, die Überweisung wieder rückgängig zu machen. Ob dies geklappt hat ist nicht bekannt.