Auf einmal zieht das Date eine Pistole: 18-Jähriger will Mann überfallen

Zwei Männer verabreden sich auf einer Online-Plattform für ein Date. Als sie bei ihrem Treffen in Lindau zusammen im Auto unterwegs sind, zieht der Beifahrer plötzlich die Waffe. Doch der Angegriffene kann sich wehren.

Wie die Polizei jetzt bekannt gibt, kam es Ende September in Lindau-Reutin zu der schweren, räuberischen Erpressung. Ein 42-jähriger Mann hatte sich laut Polizei über eine Online-Plattform mit dem zunächst unbekannten Täter verabredet. Am vereinbarten Treffpunkt im Stadtgebiet Lindau stieg der Täter in das Auto des 42-Jährigen. Gemeinsam fuhren sie nach Lindau-Reutin.

42-Jähriger wehrt sich mit Pfefferspray

Dort zog der Täter unerwartet eine Schusswaffe, bedrohte den 42-Jährigen und forderte ihn auf, sein Handy herzugeben. Statt seines Handys zückte der 42-Jährige ein Pfefferspray und versprühte es im Auto, heißt es im Polizeibericht. Der Täter sprang aus dem Auto und schoss draußen mit einer Schreckschusswaffe. Er flüchtete zu Fuß und ohne Beute.

Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung einleitete, konnte sie den Täter nicht finden. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten übernahm die Kriminalpolizeistation Lindau die Ermittlungen, vernahm Zeugen und wertete Spuren aus. So konnten die Beamten einen 18-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln, wie es im Bericht heißt.

Warum der Verdächtige auf freiem Fuß bleibt

Bei einer Durchsuchung fand die Polizei die Tatwaffe, die Tatkleidung, sowie Munition und eine kleine Menge Rauschgift auf und stellte die Beweise sicher. Aufgrund des Alters des Tatverdächtigen, seinem festen Wohnsitz und der Tatsache, dass er eine Arbeitsstelle hat, sah die Staatsanwaltschaft Kempten von einem Haftbefehlsantrag ab.