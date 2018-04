Auf einen Blick: Hier stellen Vereine Maibäume auf

Der Maibaum in der Ortsmitte ist Zeichen für aktives Leben und Brauchtum in den Gemeinden am bayerischen Bodensee und den Lindauer Ortsteilen. Die Gemeinden und Vereine laden am Montagabend und Dienstagmorgen zum Maibaumstellen. Hier ist eine Übersicht:

Termine am Montag, 30. April

Das traditionelle Maibaumstellen auf dem Lindenplatz in Wasserburg beginnt am Montag um 17 Uhr. Im Festzelt gibt es ab 20 Uhr zudem den Tanz in den Mai.

Der Gartenbauverein Hergensweiler wird den Maibaum am Montag gegen 17 Uhr beim Museum aufstellen. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein, und rund ums Backhaus bewirtet der Gartenbauverein. Der Gartenbauverein und die Gemeinde Hergensweiler laden Bewohner und Gäste von Hergensweiler zum Mitfeiern ein.

In Bodolz stellen sie den Maibaum ab 18 Uhr auf den Vorplatz des Feuerwehrhauses. Danach treffen sich Bodolzer und Gäste beim zünftigen Abend im Festzelt.

Die Maibäumler aus Bösenreutin laden zum Maibaumstellen am Montag ab 18 Uhr ein. Dazu gibt es Musik sowie Speis und Trank. Am Vorabend findet bereits ein Filmeabend im warmen Festzelt statt und am 1. Mai ab 10 Uhr der zünftige Weißwurstfrühschoppen mit dem Musikverein Bösenreutin.

Das traditionelle Maibaumstellen in Lindau-Reutin beginnt am Montag um 17 Uhr vor dem Reutiner Rathaus. Die Narrenbäumler stellen den Maibaum nach alter Tradition von Hand, lautstark begleitet von den Böllerschützen des Königlich privilegierten Schützenvereins und von Tänzen des Trachtenvereins D'Eichwäldler. Danach unterhält der Musikverein Reutin. Dazu bieten die Reutiner Kulturvereine süffigen Maibock vom Fass, Grillwürstle, Steaks, Pommes, Kaffee und selbstgemachte Kuchen sowie andere Getränke. Bei schlechtem Wetter findet das Fest im Reutiner Rathaus statt. Ausschankende ist um 23 Uhr.

Die Landjugend stellt auch heuer den Maibaum auf den Marienplatz in Oberreitnau. Dazu gibt es wie immer etwas zum Essen und Trinken, und es spielt der Musikverein Oberreitnau. Das Ganze beginnt um 18.30 Uhr.

Die Landjugend übernimmt in Achberg ab 19 Uhr vor der Achberghalle das Aufstellen des Baumes. Für musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl ist gesorgt.

Termine am Dienstag, 1. Mai

Zum Maibaumstellen und Frühschoppen in Weißensberg laden Bürgermeister Hans Kern und die Vereine nach einem Jahr Pause wieder am Dienstag um 10 Uhr an die Festhalle. Dazu wird der Musikverein Weißensberg aufspielen.

Ab 10 Uhr stellen die Niederstaufner ihren Baum auf dem Dorfplatz auf. Anschließend veranstalten sie einen Frühschoppen mit dem Musikverein Niederstaufen und Bewirtung.

In Schlachters geht es um 10 Uhr vor dem Haus des Gastes los. Der Maibaumclub Sigmarszell übernimmt das Aufstellen des Baumes. Im Anschluss können sich Besucher beim Frühschoppen am Feuerwehrhaus stärken.

Die Schönauer Hexen stellen ihren Maibaum am Dienstag ab 10 Uhr beim Dorfbrunnen in Schönau. Dazu gibt es Weißwurstfrühstück und Kinderprogramm. Um 13 Uhr beginnt Live-Musik mit „holz- und schmerzlos“.

Zum zweiten Mal steht der Motzacher Maibaum bei Hörgers Kochfest neben der Inselbrauerei. Am Montag gibt es bereits „Blues in den Mai“ mit der Band Bluemoon. Am Dienstag wird dann ab 10 Uhr der Maibaum gestellt. Dazu gibt es Maigockel mit Kartoffelsalat. Den Erlös, auch aus dem Eintritt des Konzertes, spendet Hörger dem gemeinnützigen Verein Ferienhaus Hand in Hand in Sigmarszell.

Der Musikverein Lindau-Reutin bewirtet am Dienstag alle, die Natur und Musik genießen wollen, in Streitelsfingen beim Maibaumstellen. Um 10.30 Uhr wird nach alter Tradition der Maibaum von den Streitelsfinger Stammtischlern unter den Klängen des Musikvereins Lindau-Reutin aufgestellt. Danach unterhalten die Reutiner ihr Publikum mit schwungvollen Rhythmen. Dazu gibt es bis etwa 15 Uhr Grillhähnchen, Bratwurst, Kaffee und hausgemachten Kuchen.