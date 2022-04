Auf einem Schulfest in Feldkirch flattern kopierte Geldscheine in die Menge

Bei einem Schulfest im Alten Hallenbad in Feldkirch hat ein bisher unbekannter junger Mann von einem Bühnensteher aus, eine größere Anzahl kopierter 50-Euro Banknoten in die Menge geworfen. Das teilt die Polizei in Vorarlberg mit.

Die Farbkopien wurden dann bei der Bezahlung von Getränken, beim Eintritt in andere Clubs und ähnlichem verwendet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Polizei verweist auf diese möglichen Straftatbestände

Die Kriminalpolizei weist darauf hin, dass es sich dabei um strafrechtliche Tatbestände wie Geldfälschung, Weitergabe und Besitz von nachgemachtem Geld sowie Betrug handle.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer einen Hinweise zum Vorfall machen kann, soll sich bei der nächsten Polizeidienststelle melden.