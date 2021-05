Auf die Hintere Insel kommen keine Mietkasernen: SPD ärgert sich über „Affront“ der Bürgerinitiative

SPD-Fraktion und Vorstand des Ortsvereins sprechen sich klar für den Rahmenplan zur Hinteren Insel aus. Um falsche Behauptungen über mögliche Mietskasernen und stereotype Wohnblöcke zu widerlegen, fordern sie die Verwaltung auf, eine realitätsnahe Visualisierungen der künftigen Bebauung des städtischen Bereichs in Auftrag zu geben. Außerdem soll die Verwaltung bis Herbst ein Folgekostenkonzept erarbeiten. Die SPD stellt einen entsprechenden Antrag. Das teilt sie in einer Pressemitteilung mit.

Damit die Insel als eigenständiger Stadtteil mit Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf funktioniert, brauche sie Erstwohnsitze. Nur wenn genügend Einwohner, insbesondere auch Familien mit Kindern dort eine adäquate Wohnung finden, könne sie weiterhin ihre Zentrumsfunktion erfüllen.

„Nicht nur für wenige Gutbetuchte in exklusiver Lage“

„Der Rahmenplan zur Hinteren Insel gibt genau diese Zielrichtung vor: Er sieht eine Bebauung vor, die – in modernen Form – die kleinteilige und dichte Bebauung der Altstadt widerspiegelt, mit unterschiedlichen Höhen und Dachformen, mit Altanen, Innenhöfen und diversen Nutzungen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die SPD setze sich dabei für eine geringere Anzahl, dafür aber größere Wohnungen für Familien mit Kindern ein. Im Gegensatz zur früheren Bebauung auf der Hinteren Insel sei die geplante Bebauung „eben nicht elitär, nur für wenige Gutbetuchte in exklusiver Lage“. Sie sehe vielmehr über die SoBoN und den Beschluss des Stadtrates, die städtischen Flächen nicht am freien Markt zu verkaufen, Wohnungen für alle Bevölkerungsgruppen vor. Dadurch sei eine „soziale Durchmischung“ garantiert, so die SPD weiter.

„Die vorgesehene Bebauung ist flächensparend, multifunktional und gerade aufgrund seiner Dichte sehr energie- und klimaschonend“, heißt es weiter. Der neu auf dem ehemaligen Parkplatz entstehende Bürgerpark ergebe gemeinsam mit dem Luitpoldpark eine einzigartige Grünfläche für alle Lindauer, mit einem breiten Seezugang.

Bürgerbeteiligungsprozess neu aufzurollen sei „Affront gegenüber allen Beteiligten“

Das entspreche genau den Forderungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich in einem „vorbildlichen mehrjährigen Bürgerbeteiligungsprozess“ zur Entwicklung der Hinteren Insel eingebracht haben. „Diesen jetzt abzutun und das Ganze neu aufzurollen, – wie die Bürgerinitiative Hintere Insel fordert – weil einem das Ergebnis des Prozesses nicht gefällt, erachten wir als Affront gegenüber allen Beteiligten.“ Da der Prozess mit einem hohen Betrag (80 % der Gesamtkosten) von der Regierung von Schwaben gefördert werde, sei „eine konsequente Weiterführung auch aus Gründen der Verlässlichkeit gegenüber dem Fördergeber angezeigt“.