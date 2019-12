Auf die Handballer des TSV Lindau warten wichtige Auswärtsspiele

Nachdem beide aktive Mannschaften des TSV Lindau am vergangenen Wochenende Heimsiege feiern konnten, warten auf die Lindauer Handballer und Handballerinnen in dieser Woche zwei schwere Auswärtsspiele:

Bezirksklasse Herren: HSG Illertal – TSV Lindau Herren. – „Jetzt zählt’s!“, sagte der Lindauer Kapitän Robert Broszio bereits nach dem gewonnenen Heimspiel gegen die HSG Langenargen-Tettnang. „Die nächsten beiden Partien sind sowohl die schwersten, als auch die wichtigsten der Saison.“ Beim Blick auf die Tabelle der Bezirksklasse stellt sich die Frage, warum. Denn die nächsten Gegner HSG Illertal und SG Ulm-Wibligen rangieren derzeit abgeschlagen auf Platz elf und zwölf der Rangliste. Doch Broszio beharrt auf seiner Behauptung und begründet sie damit, dass das Saisonziel immer noch der Nichtabstieg aus der Liga sei. Somit seien diese beiden Spiele die wichtigsten, um dieses Vorhaben frühzeitig umzusetzen. Man dürfe sich von der Tabellensituation nicht täuschen lassen und müsse höchst konzentriert und motiviert in diese Begegnungen gehen, meint der Kapitän. In Illertal hatten die Lindauer bislang immer das Nachsehen. Um zu punkten, dürfen sich die Grün-Weißen bei den konterstarken Gegnern keinerlei Fehler erlauben. Die Abwehrleistung muss bestätigt und der Angriff, wie in Bregenz, auf das geharzte Spielgerät eingestellt werden. Mit einem Sieg können die Lindauer einen gewaltigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr.

Kreisliga B Damen: Bregenz Handball – TSV Lindau Damen. – Mit gemischten Gefühlen treten die Spielerinnen des TSV Lindau die kürzeste Auswärtsfahrt der Saison an. Auf der einen Seite belegen die Damen gerade den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga B und haben das letzte Heimspiel deutlich gewonnen. Auf der anderen Seite wartet mit den Bregenzer Damen ein anscheinend übermächtiger Gegner. Die Vorarlbergerinnen weisen bislang eine makellose Bilanz mit 10:0 Punkten und einem Torverhältnis von 194:58 auf. Somit stellen sie mit 38,8 Treffern pro Spiel den mit Abstand besten Angriff und mit im Schnitt 11,6 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Nichtsdestotrotz reisen die Inselstädterinnen hochmotiviert ins Ländle. „Wir wissen, dass mit Bregenz der härteste Gegner der Liga auf uns wartet“, sagt Trainer Sebastian Lorenz. „Trotzdem werden meine Spielerinnen auf dem Feld alles geben und versuchen, den klaren Favoriten etwas zu ärgern.“ Nach dem zuletzt gut besuchten Heimspiel hofft die Mannschaft, dass ihnen viele Fans in die naheliegende Halle begleiten. Anpfiff des Spitzenspiels ist am Samstag um 12 Uhr.