Auf die Abiturienten warten große Aufgaben in einer fragilen Welt

Die Wochen der Ungewissheit, der Anspannung und des Leistungsdrucks sind vorbei: 86 junge Frauen und Männer haben gestern am Bodensee-Gymnasium ihr Abiturzeugnis erhalten. Allerdings war diesmal alles anders als sonst. Die Abiturientinnen und Abiturienten trugen Gesichtsmasken zur festlichen Kleidung, es gab bei der Zeugnisübergabe keinen Händedruck, und die Eltern konnten nur per Video-Livestream zuschauen. Die Corona-Krise hat diesen Abiturjahrgang und dessen Abschlussfeier geprägt. Gleichwohl war es eine besondere und würdevoll gestaltete Feier.

Schulleiterin Jutta Merwald schilderte in ihrer Ansprache die Umstände, unter denen die jungen Leute sich aufs Abitur vorbereitet und die Prüfungen abgelegt haben: „Ihr fandet Euch plötzlich jenseits planbarer Gewissheit zwischen Hoffen und Bangen wieder“, sagte die Oberstudiendirektorin. Sie erinnerte daran, dass lange Zeit nicht klar war, wie, wann, wo, in welchem Umfang und mit welcher Wertigkeit das Abitur stattfinden würde. Aber jetzt ist es geschafft: „Ihr habt durchgehalten bis zum krönenden Abschluss“, sagte Merwald. „Meinen Respekt und meine herzlichsten Glückwünsche!“ In diese Anerkennung schloss sie ausdrücklich die Eltern mit ein.

In ihrer Ansprache analysierte die Schulleiterin die Folgen des Corona-Virus: „Es hat den menschlichen Allmachtsanspruch in seinen Grundfesten erschüttert“, sagte sie. Das Virus habe soziale Ungerechtigkeiten ebenso hervortreten lassen wie grenzenlosen Egoismus. Es habe aber auch „das Beste in uns hervorgerufen – unsere Fähigkeit zum Verzicht, zur Empathie und Mitmenschlichkeit sichtbar gemacht“. Die Corona-Krise könne Anlass zur Selbstreflexion und zur Besinnung auf das Wesentliche sein. Merwald bezog dies auf den privaten Bereich ebenso wie auf den Zustand der Welt. Dieser Planet stehe vor dem Kollaps. Menschen würden laufend Ressourcen verpulvern, Privilegien und Chancen seien ungleich verteilt, Millionen Menschen hungern, seien auf der Flucht und müssten um ihr Leben fürchten. „Unsere Hoffnung ruht damit zu Recht auf Euch“, sagte Merwald zu den Schulabsolventen. „Euch ist Großes aufgeben: Ihr als besonderer Abiturjahrgang, als zukünftige Leistungsträger einer fragilen, höchst anfälligen Gesellschaft, einer schutzbedürftigen Demokratie werdet es einmal in der Hand haben, dass (…) es zum Kurswechsel kommt – in der kleinen wie der großen Welt“. Merwald wünscht den jungen Leuten die Kraft, „mit Enthusiasmus, Herz und Verstand das Potenzial, das in Euch und vor Euch liegt, zu nutzen“.

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons erinnerte daran, dass Corona viele Entbehrungen und Belastungen, aber auch neue Möglichkeiten mit sich gebracht habe. „In dieser für uns alle neuen Welt werden Sie sich bewegen. Es ist nach wie vor eine schöne Welt und eine spannende Zeit, die vor Ihnen liegt“, sagte Alfons zu den Abiturienten. Sie appellierte: „Gehen Sie mit Zuversicht in ein neues Leben, mit Freude, Abenteuerlust und Tatendrang – und kommen Sie wieder gerne zu uns zurück!“ „Die Schule war der Ort, der uns über Jahre verbunden hat“, erklärte die Abiturientin Hannah Bernhard in ihrer Ansprache. Sie nannte einige wichtige Stationen der Schulzeit. Vor allem auf den Klassenfahrten sei erlebbar gewesen, was Zusammenhalt bedeutet. Jetzt werde jeder neue Wege gehen und sich neue Ziele setzen. „Ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden und wir uns, spätestens beim Abiturtreffen in einigen Jahren, wiedersehen werden“, sagte sie.

Die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Britta Lohrmann brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die jungen Leute ihre Talente und Fähigkeiten finden und weiterentwickeln. Ein Leben lang zu lernen sei ein Privileg; wichtig dabei sei vor allem Neugierde. Dem Thema „Lebenslanges Lernen“ widmete sich auch Landrat Elmar Stegmann in seiner Videobotschaft. „Ergreift in Eurem Leben jede Gelegenheit, in der ihr etwas lernen könnt“, sagte er. Bildung sei mehr als eine Anhäufung von Wissen. Bildung sei Persönlichkeitsentwicklung und ein Reifeprozess, der im besten Fall das ganze Leben andauere.

Neben so vielen nachdenklich stimmenden Worten gab es in der Abschiedsfeier mehrfach einen besonderen Hörgenuss. Cara Rupflin, Isabella Hansinger, Mia und Julia Egger bildeten das Quartett „Gitarissimi“ und entlockten ihren Gitarren wunderbare Klänge. Und Paul Deininger bereicherte die Feier mit zwei mitreißenden Stücken am Flügel.

Die Bogy-Abiturienten 2020:

Matthias Alfer, Antonia Aubauer, Rene´Bengart, Hannah Bernhard, Johanna Breitwieser, Irina Brombeis, Aileen Bünyat, Maximilian Burgey, David Christmann, Celina Deck, Christoph Deiß, Marcel Dornier, Elias Drechsel, Maximilian Dudik, Florian Dyroff, Moritz Ehrle, Amina Ejupovic, Pauline Erk, Kristina Facius, Maren Fink, Fabian Fischer, Daniel Förster, Vittorio Genisoglu, Rasmus Genuit, Tarik Hadzic, Inga Harscher, Jonas Heuchert, Mira Hofer, Elena Huber, Victoria Jordan, Juan Juhl, Alina Kampe, Matej Kastner, Julia Kegel, Maximillian Kellner, Johann Kern, Jonas Kern, Finnegan Kistner, Bjarne Klar, David Klingenfuß, Justin Knestel, Lukas Kober, Luisa Kummer, Christos Lachanas, Sophie Lachanas, Jannik Lück, Helena Mauer, Angelina Maurer, Tizian Michel, Sarah Müller, Mona Müntzel, Niklas Nohl, Gizem Özkurt, Zahit Öztürk, Max Patzer, Elian Pedro Domingues, Laura Pelagidis, Julian Pfeiffer, Jakob Preis, Vincent Pruntsch, Peter Resch, Emily Rosenberg, Benno Scheffler, Camilla Schlaadt, Justus Schmid, Antonia Schmitt, Xenia Schnauffer, Niklas Scholz, Luca Schönauer, Jonathan Schossig, Ernest Seitz, Paula Sieber, Alexander Spöttl, Amelie Stange, Julius Stark, Anna Stiegler, Fabian Striebel, Mia Tiling, Tom Uebelen, Peter Ungermann, Sophie Unterfranz, Johannes Weißenborn, Lorenz Wenzel, Markus Weyrich, Lukas Wölfle, Niclas Wölfle