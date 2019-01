Auf der Tanzfläche fing alles an

Die Vorliebe zum Sport und zum Tanzen hat die beiden zusammengebracht, denn beim Tanzen im Turnverein Reutin kamen sie sich näher – „und bald hatte es gefunkt“, wie Elisabeth Bader verschmitzt gesteht. Jetzt feierte sie mit ihrem Eugen Eiserne Hochzeit.

Sportlich sieht auch der 90-jährige Eugen die vergangenen Jahrzehnte: „Das Leben ist wie ein Hürdenlauf“, obwohl er und seine fünf Jahre jüngere Elisabeth doch eher Turner waren und sie laut seiner Aussage stets die bessere Sportlerin war.

Elisabeth wuchs in Blickweite zum See auf, in der Villa am See, Eugen kam als kleiner Junge aus Füssen an den Bodensee, denn sein Vater, ein Zollbeamter, wurde hierher versetzt. Der Beruf war offensichtlich ansteckend, denn nach seiner Ausbildung zum Maschinenschlosser bei Escher-Wyss wechselte auch er zu dieser Behörde. Dies bedeutete aber auch, erst einmal Abschied von Lindau zu nehmen. Die Baders mussten nach Weiler ziehen, wo er als Zollinspektor sowohl für die Grenze als auch für Steuerangelegenheiten zuständig war. Als Dienstfahrzeug hatte er eine 600er-BMW mit Seitenwagen, „das war im Winter ein Problem, denn selbst mit Seitenwagenantrieb blieb das Motorrad immer wieder stecken“, erinnert er sich.

Motorradunfall überstanden

Auch einen Unfall überstand er glimpflich, als ein Kollege die Herrschaft über die Maschine verlor, Eugen im Seitenwagen sitzend herausgeschleudert wurde und schließlich in Lindenberg im Krankenhaus landete und in ein Zimmer gebracht wurde. „Als Stunden später meine Frau kam mit Schlafanzug, Zahnbürste und was man so braucht im Krankenhaus, merkten die Ärzte überhaupt, dass sie mich seit über drei Stunden vergessen hatten“, erzählt er lachend. Was ihn aber nicht davon abhielt, die Maschine zu kaufen, für sage und schreibe 267 D-Mark. Lange hatten die Baders das Gefährt aber nicht, er konnte sie für einiges mehr weiterveräußern.

Um den beiden Töchtern eine bessere Schulausbildung zu gewährleisten, ließ er sich vom Westallgäu wieder nach Lindau versetzen, wo die Kinder die Realschule besuchen konnten. Aber auch von hier aus konnten Elisabeth und Eugen ihre Begeisterung für das Bergwandern ausleben, so weit war es ja von hier nun auch nicht in die Berge. Auch genossen sie die Reisen, die sie durch ihre Mitgliedschaft im Alpenverein unternehmen konnten.

Mit dem Tanzen ist vorerst Schluss, da muss erst der Oberschenkelhalsbruch ausgeheilt sein, bevor wieder an solche Aktivitäten zu denken ist.

Doch auch so wird es den beiden nicht langweilig. Davon konnten sich auch Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker und der stellvertretende Landrat Johann Zeh überzeugen, die als offizielle Gratulanten gekommen waren.