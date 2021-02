Auf der Rolle sind die toMotion-Fahrer stark

Mit dem ersten Lauf der E-Sports-Liga 2021 ist die German Cycling Association in die neue Saison gestartet. Mit dabei: zwei Teammitglieder des Lindauer Rennstalls toMotion Racing by black tusk, die beim virtuellen Rennen auf der Rolle knapp 47 Kilometer zu bewältigen hatten. Ein furioser Auftakt ins Rennjahr gelang laut Mitteilung Niklas Gathof, der den Altersklassensieg mit wenigen Hundertstelsekunden Rückstand verpasste. Thore Perske wurde 22. im Elitefeld.

Der 17-jährige Niklas Gathof aus Amtzell im Allgäu ist seit der vergangenen Saison Mitglied des toMotion-Nachwuchsteams TNT. Bereits in der von Corona-Absagen geprägten Saison 2020 fuhr er viele virtuelle Rennen und stand in seiner Altersklasse U19 mehrfach auf dem Podium. Die German Cycling Academy eSports Liga, die in fünf Rennen vom 30. Januar bis zum 27. Februar ausgetragen wird, begann für Gathof erfolgreich. Das erste Rennen über 46,7 Kilometer und 310 Höhenmeter lief unter dem Namen France – Casse Pattes und wurde über zwei Runden gefahren. Von Beginn an konnte sich Niklas Gathof virtuell in der Führungsgruppe des 62-köpfigen U19-Feldes festsetzen. Er fuhr laut toMotion auf seiner Rolle zu Hause ein taktisch kluges Rennen und spielte seine starke Form aus. Das Rennen entschied sich erst im Zielsprint, wo sich Gathof nach einer Fahrtzeit von 1:02,45 Stunden dem Sieger Willi Loher mit 83 Hundertstelsekunden Rückstand nur ganz knapp geschlagen geben musste.

Sein 21-jähriger Teamkollege Thore Perske aus Heidesheim am Rhein startete in der 253-köpfigen Elite-Kategorie. „Auf dem flachen Gelände hieß es, in der Gruppe zu bleiben und eine gute Position zu behalten, was mir gut gelang“, beschreibt der toMotion-Fahrer den Rennverlauf. „Wichtig und entscheidend auf dem Kurs war der 2,7 Kilometer lange Anstieg kurz vor dem Ziel, der zweimal gefahren werden musste.“ In der ersten Runde fuhr Perske in der Spitzengruppe von rund einem Dutzend Fahrern über die Kuppe. Die Gruppe wurde anschließend im flachen Gelände jedoch von einer größeren Gruppe eingefangen. Im Schlussanstieg konnte Perske das Tempo der Spitze nicht mehr ganz mitgehen und erreichte die Zielabfahrt in der zweiten Gruppe. „Im Zielsprint hieß es noch einmal Vollgas und somit kam ich auf Platz 22 mit einer Zeit von 59:38 Minuten ins Ziel“, erinnert er sich. Auf den Sieger hatte Perske 21 Sekunden Rückstand. Der toMotion-Fahrer bilanzierte: „Damit bin ich sehr zufrieden und freue mich auf die vier verbleibenden Rennen der GCA-Liga.“